Mala promjena u glasu može biti simptom raka pluća, a mnogi to zimi - zanemaruju!

Rak pluća jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj. Godišnje se otkrije više od 3000 novih slučajeva raka pluća, velikom većinom u pušača. Na žalost, gotovo isti broj bolesnika umire svake godine od ove smrtonosne bolesti, piše HZJZ. Iako mnogi s ovim rakom povezuju uporni kašalj, dr. MeiLan Han, profesorica pulmologije na Sveučilištu Michigan, savjetuje obratiti pažnju na manje poznati problem s grlom – promukli glas, prenosi Daily Mail.

U svojoj knjizi Breathing Lessons: A Doctor’s Guide to Lung Health napisala je: “To je zbog toga što karcinom pritišće ili prodire u rekurentni laringealni živac, koji prolazi kroz prsnu šupljinu, ispod luka aorte i vraća se u grkljan.“ Zaklada Roy Castle Lung Cancer Foundation također upozorava na ovaj simptom. “U većini slučajeva problem će nestati sam od sebe nakon kratkog vremena,“ navodi ova humanitarna organizacija. “Međutim, ako doživljavate dulje epizode promuklosti, trebali biste kontaktirati svoju ordinaciju opće prakse.“

Zaklada upozorava i na druge, manje uobičajene znakove bolesti, poput boli u prsima ili ramenu, poteškoća s gutanjem, pa čak i boli u leđima. Prema podacima UK Lung Cancer Coalitiona, oko 40 posto pacijenata dobije dijagnozu tek kada bolest postane toliko ozbiljna da moraju posjetiti hitnu pomoć, što obično znači da se rak proširio. Kada se bolest proširi na druge dijelove tijela, pacijenti imaju samo 15 posto šanse da prežive više od pet godina nakon dijagnoze. Podaci Cancer Research UK-a pokazuju da će samo jedan od deset pacijenata kojima je dijagnosticiran rak pluća preživjeti desetljeće. Stručnjaci ističu da je upravo zato ključno prepoznati rane znakove. Pacijenti kojima se rak pluća otkrije u ranim fazama imaju 65 posto šanse za petogodišnje preživljavanje.

Humanitarna organizacija dodaje: “Vrsta raka također utječe na preživljavanje. Vrsta raka odnosi se na to iz koje vrste stanica rak potječe. Vaše opće zdravstveno stanje i tjelesna kondicija također utječu na preživljavanje. Što ste u boljoj formi, to ćete lakše podnijeti bolest i liječenje.“ Drugi, češći znakovi raka pluća uključuju uporni kašalj, osjećaj nedostatka zraka i ponavljajuće infekcije prsnog koša.

Godine 2016. liječnici iz bolnica Liverpool Heart and Chest Hospital, Papworth Hospital i Royal Brompton and Harefield Hospital proveli su pionirsko ispitivanje koje je uključivalo rendgensko snimanje 2.000 osoba visokog rizika od raka pluća. Rezultati istraživanja pokazali su da je praćenje ove skupine pacijenata povećalo stopu preživljavanja za 73 posto. Jedno izvješće Američkog društva za rak iz 2023. godine pokazalo je da se sada više žena u dobi od 35 do 54 godine dijagnosticira rak pluća nego muškaraca iste dobi. U međuvremenu, liječnici koji liječe rak pluća u SAD-u prijavili su sve veći broj slučajeva kod mlađih osoba. Jedna teorija o porastu slučajeva među mladima odnosi se na izloženost zagađivačima. Nedavno kanadsko istraživanje otkrilo je da su osobe koje su tijekom života bile izložene visokim razinama zagađenja sklonije razvoju genetskih mutacija povezanih s povećanim rizikom od agresivnih oblika raka pluća. Komentirajući svoja otkrića, autori iz Instituta za istraživanje raka British Columbia u Vancouveru izjavili su: “Ovo ukazuje na potencijalni utjecaj nedavne izloženosti PM2.5, čestica zagađivača, na rak pluća kod nepušača, osobito među ženama.“

