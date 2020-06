Ljudi ispričali kako je prekid veze utjecao na njih i kakve su pozitivne promjene zbog njega napravili

Prekidi, onog trenutka kada se tek dogode, nisu nimalo jednostavni. Motivacija, želja za društvom, hranom ili omiljenim aktivnostima padne, a nekima je potrebno i nekoliko mjeseci da se vrate na stare navike, one koje su imali prije veze. Nakon nekog vremena ljudi se osvijeste i počnu primjećivati kako je prekid ipak dobro i pozitivno utjecao na njih, a na aplikaciji Whisper podijelili su svoja iskustva i opisali kako su postali više motivirani, veseli, započeli neke nove i zdrave navike...



"Toliko sam ljuta na bivšeg dečka da me ta ljutnja motivirala da dovršim neke svoje ciljeve. Krenula sam u teretanu, a čim ga se sjetim i iznerviram vježbam još jače."



"Sada shvaćam da me prekid s dečkom koji me varao motivirao da pomognem djevojkama koje su se našle u istoj situaciji."



"Na neki način volim prekid veze. Motivira me da pokažem bivšoj što je izgubila tako da počnem trenirati."



"Nakon teškog prekida rekao mi je da nisam vrijedna ničega. Pogodite tko će iskoristiti tu uvredu kao motivaciju da završi medicinsku školu."



"Bivši i ja smo prestali razgovarati. Našla sam novi posao, selim se idućeg mjeseca i krećem ponovno na fakultet. Prekid je moja motivacija koja me vodi ka uspjehu."



"Prekid veze mi je vratio talente i hobije koje sam voljela. Imam osjećaj da me stres uzrokovan lošim odnosom blokirao od svega što volim."

"Dečko je prekinuo sa mnom i od tog trenutka sam počela raditi na sebi, ne zbog njega već zbog mene same. Ipak, pokazat ću mu što je izgubio."



"Rekao mi je da nisam dovoljno seksi i prekinuo sa mnom. To me motiviralo da, prvo postanem fit, a onda krenem trenirati ples na šipki - neka vidi što je izgubio."



"Ponovno sam dobila inspiraciju da pišem poeziju."



"Prije 4 godine djevojka u koju sam bio zaljubljen me ostavila jer sam uzeo pauzu od fakulteta i nisam imao posao. Danas završavam medicinsku školu i radim kao model. Hvala ti na inspiraciji."



"Bivša zaručnica me ostavila jer sam transseksualac. Moram joj se zahvaliti jer me taj prekid motivirao da svima priznam ono što jesam."



"Ostavio me jer nisam bila dovoljno dobra, kako kaže. Izgubila sam kilograme, on ih je dobio. Upala sam na fakultet koji je on htio upisati, ali nije. Još uvijek radi isti posao. Mislim da je očito kome je prekid donio samo dobro."



"Objavio je fotografiju svojeg tijela nakon prekida i napisao 'je li ti nedostaje ovo tijelo?', a mene je to motiviralo da radim na sebi, treniram i pokažem mu što je on izgubio."



"Iako sam plakala nakon prekida, toliko da sam se probudila jutro nakon natečena, sada shvaćam da je ovo odlična prilika da radim na sebi i postanem uspješna."