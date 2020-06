Korona ispala korisna: Muškarci sve više obavljaju kućanske poslove

Kada su se jedna po jedna zemlja počele stavljati u izolaciju, mnogi roditelji i parovi našli su se pred velikim izazovom zvanim rad od doma. Odjednom je trebalo raditi, brinuti o djeci i pospremati kuću istovremeno, pa su se uloge podijelile. Kako prenosi The Guardian, nisu više samo žene te koje su sve preuzele na sebe, već su u obavljanju kućanskih poslova počeli sudjelovati i muškarci. Stručnjaci govore kako bi ovo mogla biti drastična promjena među spolovima i to dugoročno.



Stručnjaci su posljednjih godinu dana proveli analizirajući koliko muškarci sudjeluju u kućanskim poslovima. Još uvijek je prerano reći koliko će pandemija utjecati na to, ali nova istraživanja pokazuju kako muškarci obavljaju puno više kućanskih poslova nego prije cijele situacije s koronavirusom.



Rezultati su se prikupljali iz nekoliko obitelji u Kanadi, Americi, Njemačkoj, Turskoj i Nizozemskoj gdje su mnoge žene, medicinske sestre, bile udaljene od kuće kako ne bi zarazile obitelj ili su radile jako duge smjene da skoro uopće nisu vidjele svoje ukućane.



"Pranje rublja ili suđa, briga oko djece i ostali kućanski poslovi postali su podijeljeni između muškarca i žene", otkrio je Dan Carlson, sociolog na Sveučilištu u Utahu i autor istraživanja.

Podjela kućanskih poslova je porasla s 26 posto prije korone, na 41 posto tijekom, a briga oko djece s 41 posto na 52. "Ljudi govore kako će pandemija loše utjecati na feminizam, ali mislim da je zapravo suprotno", kaže Carlson.



Tradicionalna razmišljanja da je muškarac taj koji donosi kruh u kuću, a žena ta koja je odgovorna za djecu i dom polako nestaju. Prije su poslove po kući obavljali samo kada nisu imali izbora, ali kada su žene počele više raditi, i to suprotne smjene od njih, počeli su nešto preuzimati na sebe. Na to je svakako utjecala i recesija 2008. godine kada su masovno ostali bez posla i odmaknuli se od 'donosim kruh u kuću' stava.



Što ih zapravo (dijelom) sprječava da čiste, kuhaju i brinu o djeci? Situacija na radnom mjestu. Na mnogim poslovima 'idealni zaposlenik' je onaj koji svoj posao stavlja na prvom mjesto - ispred obitelji i nekih životnih obaveza.



Sociolog, Jerry Jacobs zaključio je: "Ova promjena bi potrajala, odnosno postala normalna, kada bi muškarci imali fleksibilnije radno vrijeme i raspored obaveza na poslu."