Koliko je vaš horoskopski znak otporan na stres? Ovo su najsnažniji po zodijaku

Stres smanjuje motivaciju, utječe na emocije, raspoloženje, prehranu i mnoge druge dijelove života. Najčešći uzrok je posao, užurbani način života i obaveze koje nam ne dopuštaju da uzmemo malo vremena za sebe. Ipak, nemojte sebe dovesti do tog stanja da samo odlazite na posao, a nakon posla spavate i ne radite stvari koje volite. Kako piše Pink Villa, svaki horoskopski znak ima svoj način opuštanja. Slijedite ove savjete i smanjite glavobolje, nervozu i razinu stresa.



Ovan

Duboko udahnite kako biste smanjili puls i 'obnovili' energiju koju inače imate. Kada ste pod stresom pomaže vam bilo koji sport. Odite na trčanje, planinarenje, u teretanu ili dogovorite s prijateljima neki oblik fizičke aktivnosti.



Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku jako su radišni, ne mogu prihvatiti poraz ni pad - to im uzrokuje stres, a opuštaju ih materijalne stvari, pa je hodanje po trgovinama i kupovanje odlično rješenje.



Blizanci

Oni su vrlo komplicirani i ne mogu biti mirni jer svaka situacija utječe na njihov unutarnji mir i zapravo im ne treba puno loših situacija da se dovedu do stresa. Društveni su, pa bilo kakav razgovor s bliskim ljudima i druženje automatski popravlja njihovo raspoloženje.



Rak

Svoje emocije rakovi skrivaju u sebi jer se boje osuda i nerazumijevanja - zato dolazi do velikog stresa. Potrebna vam je jako bliska i odana osoba kojoj ćete se moći povjeriti.



Lav

Rođeni vođe koji vole sve imati pod kontrolom, a kada im to ne ide postanu nervozni i frustrirani. Opušta ih neka dobra i lagana glazba.



Djevica

Pažnju posvećuju i najsitnijim detaljima jer su perfekcionisti. Jako su samokritični, a sve to dovodi do jakog stresa. Kako bi se 'resetirali', osobe rođene u ovom znaku moraju popuniti svoje vrijeme obavezama kao što je, recimo, čišćenje kuće.

Vaga

One zapravo ne vole suočavanje s ljudima ni sukobe, jer žele sa svima ostati u dobrim odnosima. Upravo ih te rasprave i sukobi s drugima uzrujavaju i dovode do stresa. Opušta ih razgovor s bliskim prijateljima i šoping.



Škorpion

Ne vole misliti o lošim stvarima koje su im se dogodile, potiskuju ih i stresno im je kada ih netko, ili kada sami sebe, suoči s tim. Pomaže im opuštajuća kupka kako bi napunili baterije.



Strijelac

Strijelci ne vole kada im netko postavlja ograničenja, pa im tako određeno radno vrijeme i obavezan dolazak negdje predstavlja problem. Najbolje se opuštaju kada putuju i istražuju nove stvari.



Jarac

Orijentirani su na karijeru i vlastiti rast, a kada im to ne ide onako kako bi htjeli, počnu se stresirati. Najbolji način da ponovno stanu na noge je planiranje nekih novih ciljeva. Ipak, prije toga bi bilo dobro da malo vremena posvete sebi i opuste se.



Vodenjak

Ne može svatko razumjeti viziju i ideje jednog vodenjaka, a toga su i sami svjesni. Takvi, drugačiji od drugih, ponekad se počnu stresirati. Najbolje im pomaže filozofija i razgovori o takvim stvarima.



Ribe

Mirne ribe ne vole buku, gužvu ni zadiranje u njihovu privatnost - upravo takve stvari vrlo lako mogu ih dovesti do stresa. Pomaže im slikanje, meditacija i razmišljanje o životu.