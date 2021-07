Kemičar objasnio kako ćemo znati kolika nam SPF zaštita stvarno treba

Prije nego što se neki SPF proizvod odobri, obično se ispituje na izrazito svijetlim ljudima i to tako da im se jedan dio leđa namaže s tankim slojem proizvoda sa SPF faktorom, a drugi se dio ostavi bez zaštite: kad koža upije proizvod, prema leđima se usmjeri UV svjetlost različitih intenziteta, da bi se otkrilo koliko je UV svjetla potrebno da osoba zadobije najblaže opekline, objasnio je kemičar, znanstvenik i autor knjige The Strange Chemistry of What We Put in Us and on Us (Sastav onog što stavljamo u sebe i na sebe) George Zaidan.

Potrebno je, objašnjava Zaidan, oko 30 puta više UV svjetla da bi osoba zadobila opekline na dijelu tijela na koji je nanesen proizvod za sunčanje sa SPF-om 30, nego tamo gdje ga nema uopće...

Ipak, ističe znanstvenik, laboratorijski su uvjeti uvijek nešto drugačiji od onih u stvarnom životu, gdje ne nanosimo baš svugdje po tijelu identičnu količinu proizvoda, često ne ostavljamo da se do kraja upije, kupamo se i znojimo - a zbog svega toga nikad nećemo dobiti točno onoliku SPF zaštitu kolika je navedena na proizvodu za sunčanje.

Iako neke studije kažu da je sve veće od SPF 30 pretjerano, Zaidanu tvrdi da je to pogrešno: a osobe s iznimno svijetlom puti trebale bi, kaže, koristiti najmanje SPF 50.

- Naravno, ovdje nije slučaj 'što viši broj, to bolje', znanost iza SPF broja je prilično složena i ovisi o tome koliko sunčevih fotona koža na kraju propusti, no bitno je znati da će nam i najviši faktor pomoći samo ako i sami pazimo na to koliko se i kad izlažemo suncu, te kako proizvod nanosimo - rekao je Zaidan za Mind Body Green.

Visina SPF zaštite, objasnio je, najviše ovisi o tome kako se neka krema za sunčanje koristi - a da bi bila što učinkovitija, trebalo bi nanijeti oko 30 g na cijelo tijelo i čekati oko 15 minuta da se potpuno upije, a onda je opet nanijeti nakon što se smočimo ili svaka dva sata.

- Ako ne pazite striktno na sve to, SPF koji koristite možete podijeliti s dva, čak i sa tri, da izračunate koliko zaštite zaista od njega dobijete - kaže Zaidan i dodaje da 'ako ste u dilemi između dva broja, možete slobodno odabrati onaj viši jer je učinkovitost rijetko zaista tolika'.

