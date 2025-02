Kako zapravo treba jesti hamburger? Otkrio 'pravi način' koji donosi manje nereda

Postoje neke namirnice koje pokreću raspravu svaki put kad se negdje spomene kako ih treba jesti. Primjer su pogačice, a rasprava o tome treba li prvo staviti vrhnje ili džem traje godinama. Druge su namirnice, međutim, manje komplicirane za jesti. Ili smo barem tako mislili?

Ispostavilo se da nas čak i "pravilan način" jedenja najjednostavnije hrane može iznenaditi jer je jedan obožavatelj hrane izjavio da nitko od nas zapravo ne zna jesti nešto tako jednostavno kao što je hamburger. Pomislili biste da ne možete pogriješiti s jedenjem kada je okrugli sendvič u pitanju, no većina nas ipak cijeli život to radi na pogrešan način, piše Mirror.

Kada se drugi put odlučite za sočan burger, slijedite siguran način jedenja Maxa Klymenka jer jamči manje neuredno iskustvo. U videu koji je podijelio na svom TikToku, kreator sadržaja Max Klymenko je rekao da je "jedini ispravan način" da pojedete hamburger da ga uzmete i okrenete naopako tako da je donji dio lepinje sada okrenut prema gore.

Max tvrdi da to znači da gornja lepinja, koja je često deblja, može upiti sav sok iz same pljeskavice. "Debela lepinja je okrenuta prema dolje i upija sav sok iz hamburgera. Ovako se hamburger nikada neće raspasti", rekao je u videu. Njegov "pravilan način" za pojesti hamburger izazvao je više kontroverzi u komentarima nego što se bi se očekivalo.

Dok su neki ljudi govorili da su oduvijek jeli svoje hamburgere na takav način, drugi su tvrdili da je to "svetogrđe" i da to nikada ne bi učinili."Uvijek su me ismijavali jer bih okrenula svoj hamburger dok sam ga jela", napisala je jedna korisnica, dok se druga nije složila te je izjavila da ne jede hamburgere tako i da nikada ni neće.

Jedan je kuhar prethodno rekao da smo svi pripremali svoje domaće hamburgere na pogrešan način jer nikada ne bismo trebali razmišljati o njihovom stavljanju na roštilj. David Chang, čiji vodeći restoran Momofuku u New Yorku ima dvije Michelinove zvjezdice, rekao je da umjesto pečenja hamburgera na roštilju trebate koristiti tavu za pečenje, jer ćete dobiti sočan hamburger bez da izvana zagori.

"Roštilji su loši za hamburgere. Kao kultura smo pretpostavili da ljeti jedemo hamburger i da se peče na roštilju. Zapravo mislim da je roštilj užasna stvar za hamburger. Mislim da bi me ovo moje mišljenje moglo stvoriti probleme. Učinkovitost tave je bolja od roštilja, a uz to nema čišćenja i nemate brige", rekao je 45-godišnji kuhar.