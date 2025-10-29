Naši Portali
zanimljivo

Jeste li primijetili da je jedna stvar uvijek uklonjena iz automobila u filmovima? Mnogi su ostali iznenađeni!

VL
Autor
Ana Hajduk
29.10.2025.
u 11:30

Sljedeći put kad budete gledali filmsku scenu u automobilu, obratite pažnju!

Koliko god filmova ili serija pogledali, vjerojatno niste primijetili jednu zanimljivu stvar — automobili na ekranu često izgledaju malo drugačije nego u stvarnosti. Naime, produkcijski timovi često uklanjaju određene dijelove vozila kako bi poboljšali kadar i vidljivost glumaca. Izrada filma ili serije zahtijeva nevjerojatnu količinu rada — od glume i snimanja do scenografije, kaskadera i specijalnih efekata. No, ponekad su upravo ti sitni, neprimjetni detalji ti koji čine razliku između prosječne i savršene scene.

Filmski entuzijast Reeves Connelly otkrio je na Instagramu “tajnu snimanja filmova” koja je iznenadila mnoge gledatelje. “Automobili u filmovima i serijama obično imaju uklonjene naslone za glavu, jer oni blokiraju kameru i sprječavaju da se vidi lice glumaca na stražnjem sjedalu”, objasnio je, “Često se uklanjaju i retrovizori, iz istog razloga”. 

U većini scena glumci ne voze stvarno automobile. Umjesto toga, vozilom upravlja kaskader koji se nalazi na posebnoj platformi iznad vozila, dok glumci unutra mogu u miru glumiti vožnju. Isto vrijedi i za scene u kojima likovi jašu konje. Ako glumci nemaju jahačko iskustvo, koriste se električni konji kojima tehnička ekipa daljinski upravlja. Na ekranu to izgleda potpuno stvarno, a publika ni ne primijeti razliku.

Za spektakularne akcijske scene u kojima se vozilo prevrće ili rotira, produkcija koristi posebne rotacijske platforme. “Izvođači su pričvršćeni sigurnosnim šipkama, a cijelo se vozilo okreće poput atrakcije u lunaparku”, objašnjava Reeves. Tijekom rotacije njihovi se udovi slobodno kreću, čime se pojačava dojam stvarnog kaosa u kabini. Ako scena zahtijeva da se vozilo kreće unatrag, s obje strane automobila nalaze se skriveni kaskaderi – sprijeda i straga – koji upravljaju vozilom izvan kadra.

Reeves u opisu objave pojašnjava i da se nasloni za glavu uklanjaju samo ako je to potrebno za kadar. “Ako su već snimili scenu bez njih, onda ih skidaju i za sve ostale, kako bi se zadržala vizualna dosljednost”, dodaje. 

Brojni su korisnici u komentarima priznali da nikada nisu primijetili ovu filmsku tajnu. Jedna je osoba napisala: “Oduvijek sam se pitala kako snimaju scene vožnje — hvala!”, a druga dodala je još jednu zanimljivost: “Često presvuku i unutrašnjost automobila u sivo, jer se ta boja bolje vidi na kameri — pogledajte samo autobus iz filma Little Miss Sunshine iz 1978”.

Sljedeći put kad budete gledali filmsku scenu u automobilu, obratite pažnju — vjerojatno nećete vidjeti ni retrovizor ni naslon za glavu. A možda čak ni stvarnog vozača.
retrovizor naslonjač filmovi film Automobil auto

