Stručnjak za automobile je otkrio: 'Ovo je najbolje rabljeno vozilo koje danas možete kupiti'

Mnogi ljudi pri kupovini automobila žele pronaći idealnu ravnotežu između cijene, sigurnosti i kvalitete. Često se traži povoljniji automobil koji je pouzdan, dugotrajan i istovremeno siguran za vožnju, bez kompromisa na osnovnim značajkama i performansama. Takav izbor omogućava praktičnost i mir u vožnji, a istovremeno štedi novac, što je posebno važno za one koji žele pametno ulagati u vozilo, a da se pritom ne odriču udobnosti i sigurnosti.

Jedan od vodećih automehaničara otkrio je najbolji "jeftini" rabljeni automobil na tržištu. Scotty Kilmer, jedan od najpopularnijih mehaničara na YouTubeu, objasnio je da je Toyota Corolla njegov prvi izbor za one koji traže vrhunski, a rabljeni automobil. Pohvalio je Corollu zbog njezinih istaknutih značajki, uključujući prednji pogon, kvalitetnu unutrašnjost i snažan sigurnosni rekord. Kilmer je rekao da Corolla također ima dobru potrošnju goriva i da bi mogla biti idealan prvi automobil za one koji tek kreću na cestu. Kilmer je veliki obožavatelj Toyote i redovito hvali japanskog proizvođača kao jednog od svojih favorita na cestama, piše Daily Express.

"Prvo, prodali su ih milijune, tako da ima puno dobrih rabljenih, ne morate kupiti novi. Prednji pogon je odličan i po kiši i po snijegu. Imaju puno prostora, a kvaliteta unutrašnjosti značajno se poboljšala, pa izgledaju vrlo privlačno i moderno. Dovoljno su brzi, ali troše malo goriva. Ako vam je sigurnost prioritet, ovaj automobil ima zračne jastuke posvuda i vrlo je siguran. Osim toga, manji automobil s četvero vrata je puno jeftiniji za osiguranje. Dakle, tražite li prvi automobil za tinejdžera, Toyotu Corollu je teško nadmašiti", objasnio je Kilmer.

Toyota Corolla prvi je put lansirana 1960-ih, a do 1970-ih postala je jedan od najpopularnijih automobila na cestama u Japanu. Corolla je postala jedan od najprodavanijih Toyotinih modela i lokalno i međunarodno. Modeli Toyote Corolle razlikuju se po cijeni, a cijene ovise o starosti, kilometraži i stanju. Mnogi korisnici su u komentarima napisali svoja iskustva s Toyotom Corollom.

"Moj ujak je 2002. godine kupio potpuno novu Corollu i uspio prijeći više od 800 tisuća kilometara", napisao je jedan korisnik. "Još uvijek imam svoju Toyota Corollu S koju sam kupio novu 2003. godine, a sada ima više od 400 tisuća kilometara. Trenutačno je dajem na novi sloj boje", objasnio je drugi. "Kupio sam novu Corollu 2007. godine, vozio je svaki dan nekoliko godina, a zatim sam je dao sinu koji ju je vozio godinama bez ikakvih problema", zaključio je treći-