Ogrebali ste auto? Uz ova dva kuhinjska sastojka riješite se ogrebotine u trenu!

Korisnik TikToka podijelio je izvrsnu metodu uklanjanja ogrebotina na automobilu pomoću dva uobičajena kućanska predmeta, piše Mirror. U viralnom videu, koji je prikupio preko 12 milijuna pregleda, Victor Dias objašnjava: ‘Kokosovo ulje i bijeli ocat... zatim to pomiješajte. Zatim obrišite područje na kojem imate ogrebotine. Bam... sve je nestalo’.

U nečemu što se čini kao ekstremna demonstracija, Victor namjerno oštećuje svoj crveni Range Rover oštrim nožem i kamenom samo kako bi pokazao svoj trik. Zatim u staklenku ulije otprilike 100 ml bijelog octa, umiješa dvije žlice kokosovog ulja, promiješa i krpom od mikrovlakana nanese na ogrebotine.

Naime, ocat uzrokuje otapanje boje, a kokosovo ulje popunjava ogrebotine, a otopljena boja se zatim miješa s kokosovim uljem tako da replicira boju. Također, stručnjaci iz LeaseCara sugeriraju da bi i drugi kućanski predmeti mogli poslužiti, uključujući pastu za zube, lak za nokte, kremu za cipele, pa čak i bijeli ocat, što bi moglo biti najisplativije rješenje.

Tvrtkin stručnjak za automobile, Tim Alcock, objašnjava: ‘Ne moraju sve ogrebotine na automobilu popraviti profesionalci jer se mogu lako popraviti s nekim jednostavnim ‘uradi sam’ postupcima. Korištenje laka za nokte ili laštila za cipele izvrstan je način za prikrivanje manjih ogrebotina. Ostale opcije poput paste za zube i boja u spreju genijalni su trikovi za uklanjanje ogrebotina i njihovo nestajanje’.

Međutim, on upozorava: ‘Pazite da koristite samo malu količinu proizvoda, poput laka za nokte i octa, jer bi mogli oštetiti lak ako se koriste prečesto ili u velikim količinama. Koristite male količine odjednom i pazite da ih ne ostavite na boji predugo prije brisanja ili poliranja. Možda će vam trebati nekoliko pokušaja da potpuno uklonite ogrebotine, ali krajnji rezultat pomoći će vam uštedjeti mnogo novca’.