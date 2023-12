Jarčevima će biti otvorene brojne mogućnosti, a Bikovi će biti sve kreativniji i zadovoljniji

OVAN

LJUBAV: Ako izađete van među ljude, naići ćete na niz prilika za ugodna poznanstva površnog karaktera. Dobro za zabavu. Zato smanjite svoja ljubavna očekivanja. Nije loše, ali sjećate se i boljih dana. Oni u vezama bit će uglavnom dobro.

KARIJERA: Predlagat će vam mnogo toga, ali vi sami nećete moći utjecati na stvari. Osjećat ćete se kao promatrač kojem se nešto nudi bez pravog izazova. Surađujte i pažljivo slušajte. Čitajte između redova. Ono što sad ne ide, ići će kasnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svaki dan nađite nešto što vas veseli.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Obiteljski izazovi će dobrim dijelom zaokupljati vašu pažnju u privatnom životu. Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu s tim da će im odnos s voljenom osobom malo škripiti. Samci će ostati kod kuće.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, primijetit ćete da postajete sve kreativniji. Zbog toga ćete početi raditi s više zadovoljstva. Vaše ideje bit će dobro prihvaćene od strane mladih osoba. Neki će dobiti priliku za nastup ili prezentaciju pred publikom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Vaša znatiželjna priroda postat će malo umjerenija, a vi na neki način mirniji. Barem kad se radi o ljubavi. Više vam neće biti važne atrakcije, nego ćete uspjeti uživati u sasvim malim i običnim situacijama. To je zrelost, bilo para, bilo osobe.

KARIJERA: Istraživači će dobiti novi vjetar u leđa. To će ih potaknuti da rade još predanije. I umjetnici će istraživati nove načine izražavanja. Svi ostali na poslu će pokazivati jaču crtu kreativnosti, a njihova intuicija bit će im najbolji vodič.

ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš interes za alternativu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Neki će sve više držati do toga što okolina misli o njima i partneru. Ovaj stav učinit će to da svako malo pazite kako izgledate i gdje se pojavljujete. Ne zaboravite da je uvijek važnije ono što je unutra, nego ono izvana. Samo iskrenost donosi sreću.

KARIJERA: Prilike za razvoj karijere bit će usko povezane s borbom i stresom. Na vama je da procijenite svoje snage i snage protivnika, te da postupite realno i pametno. Važno je da ekonomizirate sa svojim snagama jer će vam nedostajati energije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Red odmora uvijek neka prati red aktivnosti.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Postat ćete sve više i više otvoreni za ljude. Oni koji su još sami gotovo sve slobodno vrijeme provodit će s prijateljima, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje.

KARIJERA: U trenutcima kad osjećate povećan pritisak od strane nadređenih pozovite se na svoje znanje i stručnost. Tako ćete stvari usmjeriti u pozitivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole, njima je do toga da vas koriste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uvijek trčite maraton.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Postat ćete diskretniji u ljubavnom ponašanju. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom s kojom ih se po ničemu ne bi moglo spojiti.

KARIJERA: Umišljenost nekih ljudi ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas sve vući da se posvađate, ali to ne bi ispalo dobro. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi. Doći će vrijeme kad će se sve pokazati kroz rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je sada imperativ.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Možete biti zadovoljni onim što slijedi, jer će se ukazati sve više dobrih prilika za ljubav, a vaš će se društveni život poboljšati. Bit će sve više izlazaka, a ugodni susreti obećavat će. Posebno dragi bit će vam vaši prijatelji.

KARIJERA: Vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog autoriteta. Uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Naći ćete potreban kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog spola. Stoga će oni koji još traže srodnu dušu lakše nailaziti na ljubavne prilike. Oni u vezama izmjenjivat će nježnosti bez ikakvih prepreka.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike projekte. Bit će i stresa.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na odmor i opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Nećete baš biti u najboljoj ljubavnoj formi. Ponekad ćete se čak osjećati frustrirano, ali to ćete vrlo brzo zaboravljati. Ponašat ćete se nemarno i nekonvencionalno. Druga strana neće vas uvijek razumjeti. Objasnite svoja raspoloženja, ali ne predetaljno.

KARIJERA: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti, te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog auta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Pred vama su neke nove mogućnosti. Odgovori na prije postavljena pitanja vjerojatno će stići. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kom mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban je oprez u prometu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa kao baš ne morate. Radite po pravilima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni u prometu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim.

KARIJERA: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će spremniji na određene rizike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

TOP 3: Lav, Rak, Ribe