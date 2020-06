Isprobajte jednostavne savjete uz koje će vam tjestenina baš uvijek ispasti savršena!

Tjestenina s umakom smatra se jednim od jednostavnijih, bržih, ali zasitnih jela. Ipak, nije dovoljno samo baciti tjesteninu u vodu i čekati da se skuha - postoji nekoliko trikova i savjeta uz koje će uvijek ispasti savršena, piše MSN.



Umak od rajčice kuhajte dugo

Kvaliteta umaka za tjesteninu leži u tome koliko ga dugo kuhate. Ljudi obično ubace luk, meso, kada je meso gotovo dodaju rajčicu i puste da se kuha manje od 10 minuta sve zajedno. To je potpuno pogrešno, jer je umacima potrebno barem 30 do 40 minuta da se svi okusi prožmu. Rajčice se moraju kuhati sve dok sve kiseline ne izađu van tako da zapamtite - što duže kuhate, bolji će biti okus.



Voda u kojoj se kuha tjestenina

Većina ljudi baci ovu vodu prepunu škroba i soli, ali bilo bi dobro sačuvati šalicu, dvije. Osim što dodaje okus vašem umaku, dodaje i škrob koji će zgusnuti umak i pomoći da se isti zalijepi za tjesteninu jednom kada je gotov.



Al dente - taman, a ne gnjecavo

Termin 'al dente' označava idealno i pravilno skuhanu tjesteninu, a to je niti tvrda, hrskava niti gnjecava. Mora biti malo tvrđa, ali kuhana. Na pakiranju uvijek pišu upute koliko se minuta treba kuhati, a najbolje bi bilo da se držite toga. Ako piše sedam minuta, nakon pet biste trebali probati vilicom kakva je situacija.



Kvaliteta rajčice je itekako važna

Postoji puno različitih brendova rajčice u konzervi, odnosno pelata. Ljudi često pogledaju cijenu i uzmu onu najjeftiniju, ali to baš i nije pametno. Ne radi svaki proizvođač jednako kvalitetne proizvode od rajčice. Birajte pelate koji su u komadu, oni su konzervirani odmah dok oni već nasjeckani uglavnom budu lošije kvalitete i dodana im je pasta od rajčice za bolju teksturu. Koji god odabrali, kiseli su, pa je savjet kuhara da dodate malo šećera u umak kako biste regulirali okuse.

Svježi začini

Ako imate priliku kod kuće imati svježi bosiljak, origano, ružmarin i druge začine - odlično! Velika je razlika kada koristite suhe začine i one svježe ubrane u vašem vrtu ili iz teglice na balkonu.



Pomiješajte tjesteninu s umakom dok je još topla

Kada ste ocijedili skuhanu tjesteninu vrijeme je da joj dodate umak i najbolje bi bilo da to radite dok je još vruća jer će se umak zalijepiti za nju.