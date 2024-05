Šampion Slunj ima brda, plaže, rijeke, slapove i ljude raširenih ruku

Slunj je šampion Večernjakove turističke patrole! Protekli mjesec, pa i na dan izbora za parlament, Večernjakovi reporteri obilazili su od Istre do Vukovara, otkrivajući što i kako u 16 mjesta na domaćem kontinentu očekuje gosta u zemlji u kojoj nam je turizam forte. Slunj i njegov kvart Rastoke otišli su najdalje…

Dobri duh Nikola

– Slunj i Rastoke ne mogu jedno bez drugog, mnogi misle kako se radi o dva mjesta, no Rastoke su slunjski kvart, kao što su to zagrebačko Prečko ili splitske Gripe – govore Slunjani.

Impresivna priroda u ovom kraju, bez Slunjana, bila bi samo kulisa. A ljudi su turizam, to ionako znamo. Nisu to ni slunjske kuće, ni planine, ni mlinovi, ni slapovi, pa ni plaže na rijeci. Ovdje su ljudi vrijedni, gostoljubivi, i – puni ideja. Počevši od mlinarice Kate koja živi u mlinici, nekoć gradskog portira, danas komunalca Nikice koji je čovjek sa stotinu zanimanja, brine od malih nogometaša do odraslih motociklista sve do planinara i umirovljenika, zatim poduzetnog legendarnog Latifa koji prodaje banane turistima više od četiri desetljeća i to na – istom kiosku, Cekija koji je s mosta skočio za okladu u gajbu – Karlovačke, vlasnice hotela Mirjane koja se presvlači u vilu pa vodi goste na Rastoke ili Dubrovčanke Ivone koje je s Lapada doselila i otvorila idilične kuće među stablima "Tree Elements Retreat". Mogli bismo nabrajati i dalje, Katarinu iz vrhunskog restorana Ambar, Čubru koji turiste vodi na ture kajacima po slapovima slikovitih naziva Forrest Gumb i Veš-mašina, sjetit će se mnogi i dobrog duha grada, kolege Nikole Živčića koji je o mjestu znao svaki detalj. Nažalost, više ga nema, no riječi i dalje pamtimo:

Slunjani se vesele još jednoj tituli, nadolazećoj sezoni i spremni čekaju turiste Foto: Kristina Štedul Fabac/Pixsell

– Osmanlije su se žalili kako smo mi Slunjani "izuzetno brutalni", aludirajući na našeg junaka Franju Frankopana, ali to je povijest! Sad je milina. Inače, slap "Vilina kosa" dobio je ime jer izgleda kao kovrčava kosa, "Hrvoje" po Slunjaninu Hrvoju koji se bacio niz slap zbog ljubavi, a nesretno se zaljubio u vilu, a "Buk" po tome što je najbučniji. Kad kiša padne, voda toliko jako teče da se sve trese – pričao je pun strasti za krajem Živčić.

Domaće bismo mogli nabrajati i dalje, Milku i njezinih pet patki koje radoznalo promatraju goste, Magdića koji radi šljivovicu ili Gorana koji je sagradio desetke malih mostova na rijeci, pa i susjeda Malića iz Rakovice koji je u cijelom kraju, odavde sve do Udbine, postavio i klime i grijanje, da gosti guštaju i zimi i ljeti. U Rastokama će i otkriti:

– Nekad su tu kraj vodopada bila dva sela, tu je bilo "Picino selo", a ovo preko puta "Guzino selo"! Častili su se nadimcima…

Tu u gradu na Kordunu žive 4224 stanovnika, a prva među njima, gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić razveselila se tituli šampiona Večernjakove kontinentalne patrole. Na nagrade su navikli, uostalom prvi Hrvat osvajač medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 1900. bio je – Slunjanin, vrsni mačevalac Milan Neralić.

– Drago mi je što je najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj, a patrola se čita u Večernjaku još od 1975., ove godine pripala našem Slunju. Ponosna sam i drago mi je što je prepoznat trud svih nas, a posebno dionika u turizmu. Rezultat je moguć samo uz suradnju svih dionika, privatnog i javnog sektora i ulaganja kojima aktiviramo neiskorištene turističke potencijale, stvaramo nove turističke proizvode i promoviramo Slunj kao poželjnu turističku destinaciju – kazala je Puškarić.

Foto: Kristina Štedul Fabac/Pixsell

Najbolje selo na svijetu

Prošle godine Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda proglasila ih je jednom od najboljih ruralnih turističkih destinacija na svijetu. Po nagradu su išli skroz u – Uzbekistan!

– A sada smo primili i nagradu Turističke patrole Večernjeg lista. Potvrda je to dobrog rada, promišljanja i strategije u turizmu i motiv da ustrajemo da Slunj postane još traženija turistička destinacija. Očuvana prirodna i kulturna baština, vodeničarsko naselje Rastoke, rijeka Slunjčica, uključenost lokalne zajednice u očuvanje baštine i kreiranje događanja, blizina Nacionalnog parka Plitvička jezera neke su od prednosti koje naš grad pozicioniraju na vrhu ljestvice najuspješnije destinacije kontinentalne Hrvatske. Grad Slunj će nastaviti ulagati u infrastrukturu i digitalnu tranziciju te time činiti grad poželjnijim mjestom za život i posjet turista te ćemo i dalje raditi na što boljoj povezanosti svih dionika naše destinacije. S pogledom naprijed i prema budućnosti turizma kojeg želimo graditi kroz održivost, veselimo se nadolazećoj sezoni i novim izazovima – dodala je prva dama grada.

Svi su ovi ljudi, a mogli bismo ih nabrajati još, u godinama koje su iza nas, bili na stranicama Večernjeg lista kao sudionici brojnih reportaža s Korduna. Neki prije deset, drugi prije pet godina, neki i prije – pet dana. I redom su, dočekivali goste i reportere iz metropole raširenih ruku, spremni na priču i druženje. A to turistu treba! Pravi domaćin, iz dana u dana, iz godine u godinu...