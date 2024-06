Tko je apsolutna zvijezda francuske desnice: 'Hranite ratni stroj Kremlja dok dajete lekcije'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron doživio je u nedjelju težak poraz na europskim izborima od čelnice krajnje desnice Marine Le Pen kojoj pobjeda povećava šanse na predsjedničkim izborima 2027. Macron je ubrzo nakon tih rezultata donio šokantnu odluku da raspusti parlament i raspiše nove parlamentarne izbore kasnije ovoga mjeseca, nakon što je na europskim izborima pobijedila krajnje desna stranka Marine Le Pen. Sazvao je parlamentarne izbore koji će se održati 30. lipnja i 7. srpnja. Stranka Le Pen osvaja oko 32 posto glasova, deset više nego na prethodnim europskim izborima 2019. i 17 posto više od Macronove stranke, pokazuju izlazne ankete. Socijalisti dobivaju 14 posto. Le Pen i njezin vodeći kandidat, sve popularniji 28-godišnji Jordan Bardella vide europske izbore kao referendum o Macronovoj vlasti koju obilježavaju problemi s imigracijom i kriminalom te dvogodišnjom inflacijskom krizom.

Jordan Bardella uspio je u nešto više od šest mjeseci od štićenika Marine Le Pen u Nacionalnom okupljanju, francuskoj krajnje desnoj stranci, sa svojom listom dogurati do favorita europskih izbora u Francuskoj. Ankete su i prije izbora pokazale kako njegova lista na izborima može dobiti 32 posto glasova dok lista Rennaissance Valérie Hayer koju podupire Macron ostvaruje tek 17 posto. Nije to promijenila ni posljednja debata u kojoj Hayerova ni za trenutak nije uzdrmala 28-godišnjeg Bardellu koji ju je na trenutak čak i ismijavao. - Jako vas poštujem. Hrabri ste jer predstavljate Emmanuela Macrona i još ste se kandidirali, govorio je Hayerovoj sarkastično Bardella. Štoviše, omeo je sasvim Hayerovu u namjerama da ga napadne na europskim temama uspijevajući fokus zadržati na domaćima, ali usput optužujući Macrona kako 'Europska Unija uništava Europu' pa čak i da protiv 'Macronove Europe treba uvesti sankcije'. Zatim je u nedjelju konačno pristao, nakon dva odbijanja, sudjelovati u zajedničkoj debati sa svim kandidatima. I opet odnio pobjedu. Recimo, prozvan je da je Thierry Mariani, koji je ipak tek deveti na njegovoj listi povezan s Vladimirom Putinom i Basharom al-Assadom.

- Pa, gospodin Mariani bio je ministar pod Sarkozyjem, njegovo gledanje na Krim ono je bivšeg predsjednika, odgovorio je. Pa ga je ponovo Hayerova optužila kako njegova stranka nije u Europskom parlamentu podržala osudu zatvaranja Alekseja Navalnog. - Tko je danas vodeći europski uvoznik ruskog plina? To je Francuska Emmanuela Macrona: hranite ratni stroj Kremlja dok dajete lekcije, odgovorio je. Ne znajući više što bi, ostali kandidati počeli su ga optuživati da je 'strani agent' pa i da ne žele 'kremaljskog telegrafista'. I ništa.

Pa tko je taj lik? Bardellu se svakako može gledati kao francuskog pandana Sebastianu Kurzu. Austrijski je političar bio čak i mlađi kada je sjeo na mjesto ministra vanjskih poslova, samo 27, no 'tek' s 31 postao je šefom svoje stranke. Da bi završio kako je završio s nepunih 40. Hoće li tako biti i s Bardellom koji je u Europski parlament dospio sa samo 23 čini se manje vjerojatnim, no budućnosti se ne treba ni zamarati. Bardella je činjenica ovog trenutka. I koja je prepoznata od srednjestrujaške politike pa mu se, očekivano, pronalaze kojekakve pogreške iz prošlosti, poput navodnih rasističkih postova na Twitteru. Što ga također vjerojatno previše ne uzbuđuje, jer je nastavlja s antimigracijskom politikom svoje prethodnice i političke matere Marine Le Pen koja se pobrinula da ga se ustoliči na čelo stranke prosinca prošle godine. Jordan Bardella u antimigracijski narativ donosi jednu promjenu, a to je da ublažava retoriku ne mijenjajući pri tome temeljne stavove.

To se, izgleda, jako sviđa mladima koji se na javnim okupljanjima s njime hrle slikati nazivajući ga pri tome i – rock zvijezdom. Uistinu, Bardella je mnogo toga što je Macron bio kada se pojavio i zato je smatran daleko većom prijetnjom nego što je to bila Marine Le Pen. On se tako i ponaša, ima najviše pratitelja na TikToku od svih francuskih političara, provjerili smo, 1,2 milijuna pratitelja, 27,3 milijuna lajkova, slikanje nikada nikome ne odbija. - Za razliku od Emmanuela Macrona, naša stranka nikada nije izgubila doticaj s francuskim narodom, kazao je. Na TikToku prati samo sedam profila a jedan je Europa bez njih gdje stoji prekrižena slika Ursule von der Leyen i Emmanuela Macrona.

Nagrađivan je zbog takvih stavova i od starijih. Guardian prenosi jednu zgodu s javnog okupljanja. - Tako si zgodan i nikada ne s...š na televizijskim intervjuima, govorila mu je jedna baka. - Pa, trudim se, odgovorio je Bardella. I to je ta taktika, bez agresivne retorike svojih prethodnika, u kontaktu s glasačem, Bardella nigdje ne pokazuje kako je odustao od temeljnih politika svoje stranke a koje traju već pola stoljeća. On je doista po srednje struje opasno lice koje predstavlja umivenu desnicu koja će biti prihvatljiva velikom krugu glasača. Za prvi test takvih politika ima još vremena, računa se kako je na europskim izborima gotovo pa pobijedio, a oni za francuske politike i nisu toliko bitni. Stvaran test dogodit će se za tri godine kada će ponovo na predsjedničke izbore izaći Marine Le Pen. Za sada u takvim anketama ona vodi, no Bardella nije daleko iza, tko zna za tri godine hoće li kandidat ostati isti. Ili ćemo u slučaju pobjede Le Pen imati premijera Bardellu. - Mi smo razumni ljudi. Zastupamo razum u odnosu na neumjerenost. Trebamo se vratiti razumu, kaže on.

Prosječnom Francuzu on je jako blizak. Odrastao je u stambenom naselju u Saint-Denisu, u srcu multietničkog pariškog predgrađa s niskim prihodima. Riječ je o četvrtima koje su na glasu kao nesigurne, naseljene obiteljima niskih prihoda. Točka rođenja Jordana Bardelle kao političara je 2005. i ondašnji nemiri. Ako se sjećate, radilo se o trotjednim nemirima u predgrađima Pariza i drugih gradova nakon što su dvojica tinejdžera stradali od urada struje skrivajući se od policije nakon navodne provale. Po obitelji je Bardella Talijan. No, prihvatili su u cijelosti francuski način života i kulturu, do razine da sada sebi dopušta stavove koji su upravo antimigrantski. Živio je većinom sa samohranom majkom za koju kaže da joj je obično krajem mjeseca ostajalo samo 20 eura. Sa 16 godina pridružio krajnjoj desnici, posvetio se tome toliko da je napustio studij geografije. To je razlika u odnosu na Marine Le Pen koja je odrasla u imućnosti, ali ne i u odnosu na Jean-Marie Le Pena koji je počeo kao i on, a drugačije od prosječnog francuskog političara koji najčešće dolazi iz uglednih obitelji, prije nego radničkih. I to Bardellu čini vjerodostojnijim od prethodnice. U svojim politikama danas on igra upravo na karte kojima obično poeme dobivaju centrističke stranke, a to je stabilnost i sigurnost, pozivajući da se Francuska odmakne od 'barbarske atmosfere' koja u toj zemlji, kako je rekao, vlada. Ali ipak ističe kako je za tu atmosferu ipak jako kriv i radikalni islam.

- Mislim da je najveća prijetnja s kojom se naša nacija danas suočava radikalni islam, politički islam, koji predstavlja petu kolonu. Ne želi se odvojiti od Francuske i francuskog društva, već je želi osvojiti i nametnuti vlastite zabrane svim Francuzima. Neki ljudi se pomire s tim, ja nisam, kazao je. Dvije stvari mogu utješiti prosječnog glasača. Jedna je kako je stranka Nacionalno okupljanje već ranije napustila ideju Frexita, napuštanja Europske Unije, a drugo je da Bardella nije populist, već umjesto da zastupa borbu 'zaboravljene Francuske' protiv elita, ipak se obraća i poslovnom okruženju svjestan da netko za sve to i plaća, ili da najmoćnije ne treba u cijelosti okretati protiv sebe. Ali, u njegovim govorima i nastupima gotovo uopće nema Ukrajine, ili vrlo rijetko, koja je središnja točka Macronove politike pa se zbog toga uspijeva izazvati sumnju. Puno je veća briga za makronističku strukturu sama Bardellina pojava, on šalje doslovno iste poruke kao Marine i Jean-Marie Le Pen prije njega, ali na potpuno drugačiji način, onakav koji je prihvatljiv i koji je doveo da do sada nikada toliko Francuza nije prihvaćalo Nacionalno okupljanje kao nešto normalno i legitimno što je očito ogroman pomak.

Ima i onih koji će ga potcijeniti nazivajući ga marketinškim proizvodom same Marie Le Pen koja ni u jednom trenutku ne namjerava ispustiti iz ruku kormilo stranke. Često će se u medijima naći izraz 'svačiji zet' kojim ga se karakterizira kao nekoga protiv koga, na prvi pogled barem, rijetko koja obitelj može nešto naći. Ali, Jordan Bardella je i prilično uvjerni trumpovac. - Jedini modeli koje slijedim su francuski primjeri. Između Bidena i Trumpa, moje srce naginje prema Trumpu, ali ja nisam Amerikanac, odgovorio je na pitanje tko su mu politički uzori dajući ipak prednost francuskim političarima. Ali on i dalje zastupa stajalište svoje stranke kako Francuska treba izaći iz NATO-a. Samo ne dok traje rat u Ukrajini. - Prijedlog koji smo uvijek zagovarali ... nije računao na rat. U ratu se ne mijenjaju ugovori, kazao je.

