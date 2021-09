Hrvati raspravljaju na Redditu: Jesi li cajke zaista toliko loše i u kojim prilikama ih slušaju

Glazba - jedna od onih tema o kojoj se ljudi često svađaju iako nas odavno uče da se o ukusima ne raspravlja. Žanr koji se sluša već godinama i koji je nezaobilazan u noćnim klubovima su cajke - kod nekih izazivaju zgražanje, a neki znaju jednostavne tekstove napamet od riječi do riječi.



Upravo se na tu temu pokrenula Reddit rasprava među Hrvatima: Jesu li cajke zaista takvo 'smeće' od glazbe i u kojim prilikama se slušaju, pitanje je.



Zašto se sve pjesme ovog žanra nazivaju smećem kada neke, poput Zmaj od Indire Radić ili Kukavica od Cece, imaju zapravo duboke, ljubavne tekstove koji imaju smisla, pitao je autor. "Neke cajke me jednostavno i trijeznog mogu skoro pa rasplakati jer govore o nekim stvarima koje sam doživio i prošao. Smatrate li vi cajke smećem i slušate li takve pjesme?"

Jedna djevojka napisala je da se ta glazba nikada nije slušala u njezinom domu dok je odrastala. Također, odbija ju takozvano 'zavijanje' u cajkama, a posebno pretjerano korištenje autotunea u današnjim pjesmama. "Što se tiče tematike i riječi, površno i uvijek isto, ali tako je i s ostalim popularnim žanrovima pa ne mogu zamjeriti. Uglavnom, ne mogu uživati u toj glazbi ako nisam naroljana da se ne mogu ni vlastitog imena sjetiti", zaključila je.

Najviše korisnika komentiralo je kvalitetu i vrijednost cajki. Smatraju da su tekstovi površni i jeftini, pjevači netalentirani, a instrumental još nekako uredu, ali ni tu nema pretjerano uloženog truda od strane produkcije.



Jedan korisnik smatra da ne treba osuđivati ljude koji slušaju turbofolk, kako to obično biva, jer svatko ima pravo na svoj izbor i k tome, nismo svi veliki umjetnici - nekima je bitna samo dobra zabava, ne gledaju kvalitetu.



"Sve je to jako djetinjasto i infantilno, ne postoji dobra ili loša glazba jer ne postoje objektivni i univerzalni kriteriji kojima bi se mjerilo što je dobro, a što loše u umjetnosti", napisao je drugi.



Prema komentarima se može zaključiti da mnogi ne slušaju cajke u svoja četiri zida niti kada su sami, ali nemaju ništa protiv toga da izađu u klub gdje se, izmeđuostalog, puštaju i takve pjesme - pogotovo ako je većina društva za to. "Nije mi to muzika za slušati onako kroz dan, ali mogu reći da je skoro svaki provod gdje su se cajke puštale odlično prošao", poručio je jedan korisnik.

