Mladenka izazvala zgražanje okoline: Ne želi da na vjenčanje dođe jedno dijete, evo i zašto

Anonimna mladenka obratila se korisnicima Mumsnet foruma i objasnila situaciju u kojoj se našla i zbog koje je postala meta osuda kod mnogih.



Naime, svi uzvanici koji imaju djecu doći će s njima, ali jedno dijete nije pozvano - kći novog dečka njezine sestrične. Prvi razlog je taj što mladenka nikada nije upoznala ni njega ni malenu, a drugi je ADHD poremećaj koji djevojčica ima i činjenica da se zbog istog često ne ponaša lijepo ni primjereno.



"Nisam bliska pretjerano ni s rođakinjom, ali sam je pozvala zajedno s pratnjom. Pitala me može li djevojčica doći s njima. Osjećam se loše, ali ne želim na svom vjenčanju dijete koje ne poznajem i koje se ružno ponaša. Bit će još djece na slavlju, neka čak imaju i autizam, ali poznajem ih i znam s njima funkcionirati. Jesam li nerazumna?", pitala je korisnike koji su podijeljenog mišljenja, kako prenosi Daily Star.

Urnebesan prizor: Zlatna retriverica uhvaćena kako obavlja nuždu na wc-školjci!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Puno njih ju je napalo jer uopće razmišlja o tome da zabrani djetetu dolazak, a mnogi su napisali da je ružan način na koji priča o malenoj. "Ako ste željeli izbjeći problem dolaska nepoznatih ljudi na vaše vjenčanje onda niste smjeli rođakinji dati pozivnicu u kojoj joj dopuštate da dovede pratnju. I još za nju pišete da vam nije bliska", komentirao je netko.



"U biti pišete da su svi dobrodošli osim jednog djeteta. To je vaše vjenčanje i možete raditi što god hoćete, ali nerazumno je da vam je sad najveći problem to jedno dijete."



Bilo je i onih koji su pružili podršku i rekli kako je rođakinja pogriješila jer traži dolazak još jednog gosta - pa makar se radilo i o djetetu.



"Niste nerazumni, ADHD je nevažan, pozvali ste rođakinju i dali joj mogućnost da dovede pratnju, jednu, a ne dvije. Samo joj recite da nemate kapaciteta za još jednog gosta vjenčanja. Drsko je to što uopće od vas traži mjesto za još jednu osobu", komentirala je žena.

Drska mladenka od kume tražila da ne nosi naočale kako bi fotografije bile ljepše