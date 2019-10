Hakik kestene na Cvjetnom prodaje već 47 godina: 'Ovo je centar svijeta, meni svi sve pričaju'

Kod pekara, kod frizera, kod postolara, kod kestenjara ljudi dolaze da se ispričaju, kaže nam Hakik Ibraimi, koji dobro zna sve tračeve i priče iz grada, priznaje. Za Cvjetni trg kaže da je centar svijeta, a u Zagreb je trbuhom za kruhom s Kosova došao 1968. Četiri godine nakon počeo je peći kestene i od tada je na istom mjestu.

Foto: Privatna arhiva Ovako je njegov štand izgledao negdje 1974. godine na Cvjetnom trgu

- Tu je bio jedan zvao se Branko. Stanovao je u ovoj kući iznad T-coma. On je na dan pio šest litara mlijeka. Tu je svaki dan dolazio kod mene po sto puta. Nešto mi ispriča - kaže nam kestenjar Hakik. Priča o legendi Cvjetnog trga koji svojim je govorima o politici, seksu, povijesti i religiji stekao brojne prijatelje u okolici, umro je prije 11 godina.

Hakik ipak priznaje kako je s ljudima jako teško raditi i da mnogi u posljednje vrijeme stalno kukaju, a on sluša više ružnih nego lijepih priča. No, osim običnih ljudi iz grada kod Hakika su dolazili i poznati političari.

- Cvjetni trg je centar svijeta, tu se kreću i mladi i stari, cure, dečki, beskućnici, klošari, stranci, turisti. Nema tko nije prošao ovim trgom! Krema društva recimo kad je bio predsjednik Mesić, predsjednik stranke Račan, pa gradonačelnik Mikša, Dropulićka, Bandić...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Brojni političari čest su mu gost, a dolazi i Milan Bandić

Sezona mu traje od lipnja pa sve do veljače, a dnevno radi i više od 12 sati. Otvara ujutro u 10, a ostaje sve do 23 sata ili ponoći, ovisi koliko posla ima. Rekao nam je kako će njegov posao nastaviti sin jer on više nema snage.

- Nemam ja ni snage više. I živci popuštaju i mušterije su teške. Nije jednostavno imati posla s ljudima. Tek u posljednje vrijeme nabavio sam si stolicu na koju tu i tamo malo sjednem jer mi noge više ne izdržavaju stajanje po cijele dane - kaže.

Kako provodi po cijele dane na Cvjetnom znalo je tu biti i neugodnosti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kada bih otišao na kratko u toalet ili oprati ruke, krali su mi kukuruze i kestene. Nije meni do toga, nego mi nije jasno kako mogu ukrasti dva kukuruza - kaže ovaj simpatični kestenjar.

Ali na kraju dana, svoju lokaciju na Cvjetnom trgu, ne bi mijenjao ni za što!

Pogledajte cijelu priču o ovom kestenjaru u videu: