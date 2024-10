Gen Z opsjednuti botoksom, stručnjaci upozoravaju: 'Izgledaju poput robota'

Iako bi botoks trebao očuvati mladost, on za generaciju Z ubrzava proces starenja. Botulinum toksin, namijenjen smanjenju izgleda i pogoršanja finih linija i bora, čini pripadnike gen Z-ja starijima nego što jesu jer sve više mladih pacijenata traži preventivne tretmane poput "baby botoksa", piše New York Post. "Uglavnom im nije potreban i samo je pravi izvor tjeskobe", rekla je certificirana dermatologinja dr. Brooke Jeffy. "Često pomiču svoje lice i mi ne vidimo bore, ali to je ono čega se boje", dodala je.

75 posto plastičnih kirurga je 2022. godine zabilježilo porast pacijenata mlađih od 30 godina, prema podacima Američke akademije za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica. Dok su neki liječnici oduševljeni mogućnošću da će se mlađe generacije bolje brinuti o sebi, drugi tvrde da je prerano za primanje injekcija.

"Pravo vrijeme za uzimanje botoksa je kada netko stvarno počne vidjeti slabašnu, fiksnu boru, što znači da je vidi čak i kada se lice ne miče", objasnila je Jeffy. Zbog toga što su injekcije botoksa potrebne prilično često da bi se održala glatka koža, otprilike svaka tri do šest mjeseci, "to je zaista dug put kada počinjete s tim u svojim 20-ima," objasnila je Jeffy.

"Postoji mala zabluda među nekim mojim pacijentima s kojima sam razgovarala, a koji samo misle da kada jednom naprave botoks, nikad više ne moraju razmišljati o njemu", ispričala je. Početak korištenja botoksa previše rano također može promijeniti izgled određenih značajki lica i učiniti dvadesetogodišnjake da izgledaju desetljećima stariji nego što stvarno jesu. Efekt "Otok ljubavi" bio je duhovit izraz koji su skovali obožavatelji reality serije da bi opisali estetske procedure glumaca koje su ih činile mnogo zrelijima nego što su zapravo bili.

"To može promijeniti oblik njihovih obrva i gotovo ih učiniti starijima, jer ne mogu izražavati emocije i izgledaju gotovo robotski," rekao je certificirani dermatolog Dr. Anthony Rossi o injekcijama botoksa. "Nažalost, vidjeli smo mnogo lošeg botoksa od nestručnih osoba ili onih koji to rade, a nemaju estetsko oko", izjavio je Rossi.

Osim toga, sav taj botoks u ranoj dobi mogao bi se pokazati beskorisnim s vremenom jer tijelo može postati otporno na učinke botoksa s povećanom izloženošću. "Vidio sam to i zato sam vrlo oprezna. Mogu misliti da je više bolje, ali zapravo nije", zaključio je Rossi.

