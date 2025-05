Ljubavna priča iz hrvatske kolijevke nogometa i tenisa. Kako je ljepotica Katarina promijenila karakter grada

Zovu se hrvatskom kolijevkom nogometa i tenisa, u njihovu je gradu živio najjači čovjek na svijetu, toliko snažan da je čavle u stol zakucavao šakom i vukao brodove, a poveznicu između ove dvije priče iz Županje moguće je pronaći u – ljubavi. Jer među devet engleskih industrijalaca koji su zbog hrasta lužnjaka koncem 19. stoljeća stigli u Slavoniju, da u Županji naprave tvornicu tanina, neophodnog za štavljenje kože, bio je i Fred Hepburn. Zagledao se imućni industrijalac u lijepu Katarinu Horvatović, ni ona nije bila imuna na njega i romansa je ubrzo okrunjena brakom. Katarina je postala Kate Hepburn i prva šokačka lady, a u Županju su stigli i nogomet, tenis, polo, mačevanje...

Najjači čovjek na svijetu

– Prva nogometna utakmica u Hrvatskoj odigrana je u Županji, a ne u Rijeci. Mi u muzeju imamo i dokaz – nogometnu loptu iz 1880. s kojom je ta utakmica i odigrana – kažu Županjci uputivši nas ka Gradskom muzeju smještenom u starom graničarskom čardaku. Nekoć su u njemu bili graničari koji su u Županji čuvali granicu na Savi, međutim propašću Vojne krajine svi su srušeni, osim ovoga u kojem je muzej i koji je danas hrvatsko zaštićeno kulturno dobro i u kojem je od prošle godine izložena i lopta koju su Englezi sa sobom donijeli.

– Ima osam režnjeva, no jedan je probušen jer je dugo godina služila kao zdjela. Bila je ispuhana i čika Tuca je u nju odlagao igle, konce, čavle... –- objašnjava kustosica Marta Huber. Naime lopta je sasvim slučajno pronađena u kući Antuna Tuce Oršolića, a lani ju je od njegovih nasljednika otkupio grad, za 70.000 eura. Županja ima i Stadion prve nogometne lopte NK “Graničar”, podignut na mjestu nekadašnje tvornice tanina, na zemljištu koje je šokačka lady darovala gradu. Županjci su svojoj lopti podigli i spomenik na središnjem trgu. Nasuprot spomenika veliki je mural Šokice:

– Osim što smo kolijevka nogometa, ali i tenisa u Hrvatskoj, poznati smo i po svojim delicijama, tamburašima kao i brojnim manifestacijama od kojih je Šokačko sijelo najpoznatija – kaže direktor gradske turističke zajednice Krunoslav Šarić.

I dok ćete priču o najbitnijoj sporednoj stvari na svijetu čuti gotovo na svakom koraku u Županji, ali i u Stop shopu u nedalekim Vinkovcima, ona o najjačem čovjeku na svijetu, Marijanu Matijeviću, nekako je sve ove godine po strani pa ni u muzeju nema ni spomena o Ličaninu koji je više od pola svog života proveo u Županji. Sa suprugom Irenom iz Orašja nastanio se u gradu na Savi da bi ona bila bliže svojoj obitelji pa se zato može reći da je i njega ovamo dovela ljubav. Osim po iznimnoj snazi te prijateljstvu s Nikolom Teslom Matijević je bio poznat i kao veliki dobrotvor. Među ostalim, novac je donirao novac i za elektrifikaciju Županje. Kustosica Marta Huber kaže da će uskoro dobiti pažnju kakvu zaslužuje. Otkupom dijela ostavštine najjači čovjek na svijetu naći će svoje mjesto i u muzeju, a Marta o njemu kani napisati slikovnicu, kao što ju je napravila i o nogometnoj lopti.

Šokačka kuća za goste

Kustosica je, kaže Marko Maroševac, zaslužna i što je on svoju kuću za odmor u Ulici Vladimira Nazora nazvao “Šokačka lady”. Maroševac je jedan od četrdesetak privatnih iznajmljivača u Županji. Goste prima u šokačkoj kući s ganjkom (natkriveni hodnik) s kraja 19. stoljeća, opremljenoj namještajem od punog drva, u stilu Alt Deutscha, u to vrijeme iznimno popularnog na ovim prostorima. Kapaciteta je za šest osoba, koji se mogu smjestiti u tri prostrane starinske sobe. O broju gostiju ovisi i cijena koja ide od 50 eura za jednu osobu do 135 ako su svi kreveti puni.

– Ako imamo samo jednog gosta, kuća je njegova za 50 eura. Polazim od toga da ni ja ne bih volio da mi se netko nepoznat mota po kući dok sam negdje na odmoru – kaže Maroševac, kod kojeg su dobrodošli i kućni ljubimci.

Odresci s kulenom i "veseli Slavonac" Razlika između županjskog i zagrebačkog odreska je u tome što je prvi punjen kulenom, a ne šunkom, a odrezak "veseli Slavonac" nezamisliv je bez vina. Taj kratki kulinarski tečaj savladali smo u restoranu "Zlatna žlica" supružnika Ana-Marije i Marija Klarića, "povratnika" iz Zagreba koji su u svome gradu odlučili napraviti jednu uspješnu ugostiteljsku priču. S ponudom raznovrsnih ukusnih i svježih jela, finih slastica, među kojima su i pomalo zaboravljene tradicionalne tačke te gableca, Klarići su u svome naumu uspjeli. Restoran se nalazi uz nasip i šetnicu na Savi, ima prostranu terasu, a Mario Klarić najavljuje i brojne novitete koji će upotpuniti mnogima najbolju gastro ponudu Županje.

