Evo koliko koraka dnevno trebate napraviti da biste živjeli zdravije i duže

Danas gotovo svi imaju pametne satove i telefone koji im broje korake. Istovremeno, liječnici godinama poručuju kako je hodanje jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih oblika vježbanja. Pa ipak, još uvijek je previše onih tijekom dana ne naprave dovoljno koraka. O tome svjedoče porazni podaci o sve većem broju pretilih osoba i porastu bolesti povezanih s nedostatkom kretanja. To je zabrinjavajuće iz više razloga, posebno jer je dnevno kretanje povezano s dugovječnošću, piše portal Best Life.

'Dugotrajno sjedenje jedan je od glavnih uzroka mnogih zdravstvenih stanja koja liječim u svojoj klinici za mišićno-koštane bolesti. Često dovodi i do potrebe za odlaskom drugim specijalistima', kaže dr. Eric K. Holder, fizijatar s Yale Medicinea. 'To je sada duboko ukorijenjeno u našem društvu – ljudi provode sate za radnim stolovima, ispred računala ili televizora, te često putuju u automobilima, vlakovima i avionima. Riječ je o velikom zdravstvenom problemu koji može dovesti do brojnih kroničnih bolesti.'

Pa koliko bismo koraka trebali napraviti svaki dan da bismo bili zdraviji i produžili si život? Detaljna analiza 15 različitih studija koje su uključivale 50 tisuća sudionika, objavljena u Lancet Public Healthu, otkriva optimalan broj koraka ovisno o dobi. Rezultati pokazuju da je za prosječnu osobu idealan cilj između osam i deset tisuća koraka dnevno.

Studija pritom ističe da brzina hodanja nije bitna – važan je broj koraka. 'Glavna poruka je da postoji mnogo dokaza koji sugeriraju da je i najmanji porast tjelesne aktivnosti koristan, osobito za one koji se malo kreću', kaže dr. Amanda Paluch, epidemiologinja sa Sveučilišta Massachusetts, koja je vodila istraživanje. 'Više koraka dnevno bolje je za zdravlje, a rizik smrtnosti počinje opadati kad osobe starije od 60 godina počnu raditi između šest i osam tisuća koraka, dok bi mlađi svakoga dana trebali prehodati između osam i deset tisuća koraka.'

Ako vam je sama pomisao na toliko koraka dnevno zastrašujuća, bit će vam drago čuti kako postoje razni trikovi koji mogu olakšati dolazak do toga cilja. Hodanje s prijateljem može biti zabavna društvena aktivnost. 'Brza šetnja s prijateljima oblik je druženja, što je ključno za dobro zdravlje', objašnjavaju stručnjaci s Harvard Healtha. 'Druženje pomaže u borbi protiv izolacije i usamljenosti te problema povezanih sa srčanim bolestima, dijabetesom, artritisom, depresijom, kroničnim stresom i preranom smrću.'

Pojedinci će pak kazati kako imaju malo prostora i vremena za takve aktivnosti. U tom slučaju, koristite traku za hodanje. 'Traka za hodanje ima predvidivu površinu koja je sigurnija od pločnika ili staza, a smanjuje rizik od spoticanja', navodi Spine Health. 'Korisnici mogu gledati televiziju ili čitati dok hodaju, što mnogima pomaže da vježbanje bude zanimljivo.'

Za povećanje sagorijevanja kalorija, isprobajte i nošenje prsluka s utezima. 'Nošenje utegnutog prsluka tijekom dnevne šetnje, primjerice s psom, može značajno koristiti vašem zdravlju, uključujući kardiovaskularno zdravlje i metabolizam', kaže dr. Christopher Gaffney, viši predavač integrativne fiziologije na Sveučilištu Lancaster. Bez obzira na način, važno je postaviti korake za jedan od prioriteta – oni će vam pomoći da se osjećate bolje i živite dulje.

