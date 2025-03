Evo kako uštedjeti na računima za vodu: Stručnjak otkrio 7 jednostavnih načina

Voda je ključna za svakodnevni život, ali prekomjerna potrošnja može dovesti do visokih troškova. Od pranja rublja, tuširanja i kuhanja, do navodnjavanja vrta, svaki aspekt našeg života uključuje upotrebu vode. S obzirom na to, važno je usvojiti navike koje mogu smanjiti nepotrebnu potrošnju i time pomoći smanjiti račun za vodu.

Stručnjak je podijelio svojih sedam najboljih savjeta za uštedu na potrošnji vode, piše Express. "Neki jednostavni, ali učinkoviti savjeti za uštedu novca na vašem računu za vodu započinju provjerom skrivenih curenja koja bi mogla povećati troškove i uzrokovati štetu vašem domu", rekao je Ian Wilson, stručnjak za osiguranje i štednju s web stranice Tiger.co.uk.

Objasnio je da usavršavanje potrošnje vode, poput kraćih kupki, skraćivanje vremena tuširanja i osiguravanja da slavine budu potpuno zatvorene, može znatno smanjiti vaše račune više nego što biste očekivali. Ovo je nekoliko njegovih savjeta za smanjenje računa za vodu.

Prvo provjerite ima li curenja ispod umivaonika, kade, perilice rublja i perilice posuđa te riješite te probleme. Spriječite kapanje tako da osigurate da slavine budu potpuno zatvorene. Također, provjerite ima li manjih oštećenja poput istrošenih ili starih brtvi na slavinama koje mogu uzrokovati stalno kapanje.

Nabavite učinkovitiju glavu za tuširanje. Wilson je predložio glave tuša koje reguliraju protok vode i glave tuša za prozračivanje, koje miješaju zrak s kapljicama vode pa se čini da teče više vode. Također, koristite lagano ispiranje kad god je to moguće. Mnogi moderni domovi imaju dvostruko ispiranje na WC-ima, pa koristite jako ispiranje samo kad je potrebno.

Možete prikupljati kišnicu i koristiti je za zalijevanja biljaka, pranje automobila, kao i za pranje prljavih ljubimaca. Pokrećite perilice rublja i perilice posuđa samo kada su pune da biste smanjili broj ciklusa. I za kraj, nemojte pretjerivati s punjenjem stvari poput kuhala za vodu ili kade.