Dopušta svom suprugu da spava s drugima: 'Samo želim biti kućanica i usrećiti ga'

Monica Huldt je 37-godišnja domaćica i Instagram model koja slijedi takozvana “tradwife” načela, što znači da je svoj život posvetila tome da svog supruga Johna (39) učini sretnim.

"Zbog svojih sam uvjerenja izgubila i neke prijatelje iz djetinjstva jer misle da sam izgubila svoje dostojanstvo kao žena", rekla je Monica u intervjuu za emisiju Prime Videa "Love Don't Judge".

Tamo je opisala i jedan svoj tipičan dan u kojem, kaže, kuha za Johna, čisti kuću i vježba; ali sama ne bira niti što će obući jer John uvijek odabire njene odjevne kombinacije. "John voli da se lijepo odijevam i kod kuće, seksi-sportski, i ne voli da sam doma našminkana", kaže Amerikanka porijeklom Šveđanka. Jer, iako većina žena ne voli da im se govori što da rade ili nose, ona voli kad joj John daje jasne upute.

"Kada zadovoljim njegove želje, on je sretan, a to čini mene sretnom", objasnila je. A dok ona živi da njega usreći, Johnu supruga nije dovoljna u krevetu pa k njima ponekad svrate i njegove ljubavnice. "Da, on se seksa i s drugim ženama, no to je stvarno mali dio naše veze", tvrdi Monica. "Pogledajte kako to rade svi drugi sisavci; obično alfa mužjak to radi sa svim dostupnim ženkama", objasnio je John, dodajući da seks s drugima njihov brak čini "opuštenijim".

Kad je pak riječ o seksualnom životu bračnog para, Monica kaže da je i u krevetu uzbuđuje što je njezin suprug tako dominantan.“Sviđa mi se kada muškarac preuzme kontrolu i uzme što želi”, rekla je. “Uvijek sam dostupna za potrebe svog supruga i volim to. To i mene napaljuje i nemam nikakvih problema s tim", objasnila je Monica koja vjeruje da bi mnoge veze bile sretnije kada bi više žena razmišljalo poput nje. "Da se ljudi ne mršte na tu ideju i jednostavno pokušaju, mislim da bi shvatili da takav tradicionalan pristup vezi funkcionira".

"Mnogi su danas nesretni u svojim vezama i ne shvaćam zašto jednostavno ne prigrle svoje uloge, one za koje su stvoreni? Imali bismo manje razvoda i mislim da bi ljudi općenito bili sretniji”, smatra Monica, prenosi NY Post.

