Dobila nasljedstvo pa se suočila s nesvakidašnjim zahtjevom: 'Žele da se svega odreknem'

Jedna je žena na društvenim mrežama otkrila kako vodi pravi rat sa svojom majkom nakon što je naslijedila polovicu stana pokojnog oca. Djevojka, koja ima 24 godine, opisala je svoje iskustvo na popularnom Reddit forumu 'Am I the A***', mjestu gdje korisnici traže savjete o međuljudskim dilemama. U objavi je podijelila kako živi u Tallinnu u Estoniji te da je imala 'prilično jadno djetinjstvo', otkriva People. 'Iako nikada nisam bila gladna, bila sam neželjeno dijete koje je nosilo rabljenu odjeću, a sve što sam imala bile su stvari naslijeđene od drugih', napisala je. Dodala je da je otac napustio obitelj kad je imala oko 6 ili 7 godina, a majka je ubrzo dobila 'dugo željenog sina' s novim partnerom.

'On je dobio sve', rekla je o svom mlađem polubratu. 'Markirana odjeća, novi mobiteli – čak i kada su mu mama i očuh htjeli nešto uskratiti, rasplakao bi se i opet dobio što je htio.' Otkrila je kako joj je sada 17-godišnji polubrat nedavno rekao da njihova majka i očuh planiraju prodati stan u kojem su odrasli kako bi renovirali novu kuću, a dio novca iskoristili bi i za kupnju BMW-a za njegov 18. rođendan.

'Pretvarala sam se da sam sretna zbog njega, nije njegova krivnja što je razmažen', napisala je, ali je priznala da ju je ta vijest zaboljela, jer 'nije nikada dobila ni novi bicikl'. No, kaže da je sve dobilo neočekivan bnekoliko tjedana kasnije kad ju je nazvala majka. 'Bila je tužna jer mi je morala reći da je moj otac preminuo prije nekog vremena. Htjela ga je kontaktirati zbog prodaje stana i tada je saznala da više nije među živima', napisala je.

Ubrzo nakon toga, saznala je da joj je otac ostavio sve što je posjedovao u Estoniji, što znači da tehnički posjeduje polovicu stana koji majka planira prodati. Problem? Majka sada smatra da bi joj kći trebala pokloniti svoj dio stana jer otac nikada nije plaćao alimentaciju i ona ju je sama odgajala. No, djevojka joj je jasno dala do znanja da planira zadržati novac i možda ga iskoristiti za polog za vlastiti dom.

Ta odluka nije dobro sjela njezinoj obitelji. 'Odjednom su i brat i majka ljuti na mene', rekla je. 'Kada sam rekla da se brat hvalio automobilom, majka mi je objasnila da sam sada odrasla, živim svoj život i da ne trebam očekivati podršku roditelja sa 24 godine.' Dodala je da zadržavanje njezine polovice znači da njezina obitelj više neće moći dovršiti sve radove na kući koje su započeli. 'Brat mi stalno šalje poruke da sam sebična i da mi nije stalo do toga što je to bio i njegov dom', nastavila je. 'Stvarno su jako ljuti na mene.' Svoju objavu zaključila je pitanjem smatra li je itko 'kretenom' zato što želi zadržati svojih 50 posto od prodaje stana.

Većina korisnika Reddita složila se da bi trebala zadržati svoj zakonski dio nasljedstva i da ne bi trebala osjećati ni trunku krivnje zbog toga. 'Ovo je vjerojatno jedino nasljedstvo koje ćeš ikada dobiti jer pretpostavljam da će majka i očuh većinu ostaviti polubratu u oporukama ili kroz darove dok su još živi. Tvoj otac ti je to ostavio i trebaš poštovati njegovu volju', napisao je jedan korisnik, dodajući: 'Majka i očuh su već kupili novu nekretninu bez novca od tog stana. Ti unajmljuješ i koristila bi taj novac za kupnju vlastitog doma – činjenica da ona od tebe traži da odustaneš od toga kako bi ona mogla renovirati i kupiti auto za tvog brata pokazuje da joj nije stalo do tvojih interesa.' I drugi su se složili s tim. 'Uzmi svojih 50 posto. To je bila očeva želja. Ne bi htio da majka potroši to na sebe. To pripada tebi', napisao je jedan komentator.

