DNK test otkrio je šokantnu tajnu o njezinom podrijetlu: 'Mislila sam da je neka prijevara'

Obiteljske tajne često ostaju skrivena duboko unutar zidova doma, no kada izađu na svjetlo, mogu imati razorne posljedice. Iako su ponekad skrivene s najboljim namjerama, bilo zbog zaštite članova obitelji ili iz straha od osude, otkrivanje tih tajni može uzdrmati temelje obiteljskih odnosa. Jedna takva tajna uništila je život Victorije Hill nakon što je otkrila da joj je dečko zapravo brat, prenosi New York Post. "Poslao mi je snimku zaslona na kojoj piše, 'Ti si moja sestra'", objasnila je Hill, majka dvoje djece iz američke savezne države Connecticut, u emisiji This Morning na britanskoj ITV televiziji.

U istom joj je trenutku na mobitel stigla obavijest od 23andMe, virtualne baze podataka genetskog testiranja, da ima novog polubrata. Hill je saznala da je začeta putem prijevare s fertilitetom. Njujorčanka Morgan Hellquist (36) nedavno je tužila dr. Morrisa Wortmana, specijalista za plodnost i ginekologa iz Rochestera, jer je djelovao kao njezin liječnik nakon što je kasnih 80-ih oplodio njezinu majku svojom spermom.

"On je cijelo vrijeme znao tko je, a ja nisam. Oduzeo mi je mogućnost izbora", rekla je Hellquist. U drugom slučaju, 40-godišnja Jacoba Ballard iz savezne države Indiane saznala je da ima više od 94 polubraće i sestre, zahvaljujući navodnoj prijevari koju je počinio doktor za plodnost Donald Cline. Ballard je, kao i Hill, do svog šokantnog DNK otkrića došla putem tvrtke 23andMe.

Hill je prvotno dostavila uzorak sline tvrtki tražeći medicinske informacije nakon što je doživjela niz zdravstvenih problema. "Nikada u milijun godina nisam mislila da ću saznati sve što sam saznala. Dobila sam informacije i vrlo brzo otišla pogledati podatke o zdravlju, i vidjela sam kako su se pojavili neki polubraća i polusestre. To sam vrlo brzo odbacila i pomislila da je to bila greška", rekla je Hill.

Međutim, na njezinu velik žalost, stranica je bila u pravu. "Stalno sam dobivala e-poruke od žene za koju sam kasnije saznala da mi je polusestra", rekla je Hill koja je mislila da su te poruke prijevara. "Žena je nastavila navaljivati te me pitala je li moja majka otišla u Kliniku za plodnost Yale po pomoć za neplodnost?", ispričala je Hill.

To pitanje pokrenulo je alarme u njezinoj glavi. "Kada je to rekla, tada je privukla moju pozornost", rekla je Hill koja je znala da su njezini roditelji tražili pomoć u toj klinici. "Dala mi je ostatak informacija. Liječnik za neplodnost moje majke, Burton Caldwell, bio je zapravo moj biološki otac", objasnila je te je taj trenutak opisala kao "nerealan" i da joj je trebalo neko vrijeme da sve shvati.

Povezala se s otprilike 25 svojih polubraća i polusestara. "Dok sam odrastala, osjećala sam da je dio mene bio različit ili distanciran. Šalili smo se, moj tata i ja, da je jedina stvar koja nam je slična bila naša ruka. Na neki čudan način, sve je kliknulo, ali se činilo previše bizarnim. Ne samo da čovjek koji me je odgojio nije moj biološki otac, već je to majčin liječnik kod kojeg je išla više od osam godina na liječenje pokušavajući zatrudnjeti, a onda joj je on rekao sretne vijesti da je trudna", objasnila je Hill.

Rekla je da njezina majka nije bila svjesna da je zapravo liječnik otac njezina djeteta. Hill je imala priliku suočiti se s njim prije njegove smrti. "Kada sam ga pitala zašto je to napravio, rekao je da je to bio posao stvaranja beba. Nije se puno kajao i nije ga bilo puno briga", otkrila je 40-godišnjakinja.

Napravili DNK test iz zabave, pa shvatili da im dijete začeto umjetnom oplodnjom - nije biološko!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, Hill se jako zabrinula nakon što je zapanjujuću vijest podijelila sa starim prijateljima, uključujući i svoju ljubav iz srednje škole za kojeg se ispostavilo da joj je polubrat. "Dok sam pričala priču, moj dečko iz srednje škole, sada prijatelj, izgledao je kao da nešto prevrće po glavi. Majka mu je nedavno rekla da je ona išla u Kliniku za plodnost Yale na liječenje", ispričala je Hill.

Kasnije je potvrđeno da su bivši partneri bili krvno povezani preko liječnika. "Samo to otkriće, osjećala sam se kao da sam u Trumanovom showu. Bilo je to samo jedno iznenađenje za kojim su dolazila druga. Još uvijek ne znamo što nas čeka", rekla je. Hill, koja tvrdi da je barem 80 drugih specijalista krivo postupalo u vezi s fertilitetom, podiže svijest da bi potaknula promjene. "Ne postoje nikakvi propisi. Zato se borimo. Zato iznosim ovu priču, da bismo dobili bolje zakone, zaštitu i propise", zaključila je.