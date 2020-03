Danas je Svjetski dan debljine: Ova djevojka smršavjela je 58 kilograma - dvaput!

Ariana Omipi je 25-godišnjakinja koja se bori s pretilošću i viškom kilograma još od svojih tinejdžerskih dana, ali uspjela je nešto što mnogima ne uspijeva - smršavjela je 58 kilograma i to dvaput!

Ova djevojka iz Aucklanda na Novom Zelandu očajno je htjela smršavjeti i imati 'normalnu' težinu, ali njezin toksičan i nezdrav odnos s hranom otežao joj je proces gubitka kilograma. "Prožimala me glad kakvu ne mogu opisati. Nisam je mogla zaustaviti, već samo 'stišati' na kratko vrijeme", rekla je Ariana.

Ipak, imala je odlučnost i volju izgubiti višak svojih kilograma te je u samo jedanaest mjeseci uspjela smršavjeti sa 126 na 68 kilograma, ali to nije dugo potrajalo. Zbog njezinog poremećaja u prehrani, vratila je sve izgubljene kilograme u vrlo kratkom roku. Priznala je kako nije jela brzu i nezdravu hranu, već je često samostalno kuhala svoja jela, ali je konzumirala hranu koja je imala visoku količinu ugljikohidrata, masti i kalorija.

Foto: Instagram

Svako njezino jelo sastojalo se od namirnica koje su preplavile njen tanjur jer nije znala kako funkcioniraju umjerene porcije hrane. "Moje porcije bile su ogromne, ali ja bih se stalno osjećala gladno te bih išla po repete, a nekad bih si čak i skuhala novo jelo. Za večeru bih pojela gotovo pola kilograma pilećih prsa, dok je preporučena količina 150 grama, te bih uz to pojela još pola kilograma krumpira. Nekad sam znala i kasnije tijekom noći pojesti sve ostatke", ispričala je Ariana.

Prvi put kada je skinula kilograme, 2014. godine, pratila je keto dijetu te unosila namirnice s niskom razinom ugljikohidrata. Dijeta joj je bila uspješna te je u prvih šest mjeseci izgubila pedeset kilograma, a zatim u idućih pet mjeseci još osam kilograma. "Kada sam bila na keto dijeti, vježbala sam svakodnevno, nekad i dva puta dnevno po dva i pol sata. Kada sada to gledam, ne znam kako je moje tijelo to izdržalo i jesam li uopće bila zdrava. No, do početka 2018. Ariana je vratila sve izgubljene kilograme i još dodatnih deset.

Foto: Instagram

Odlučila je zbog svojih kilograma otići na operaciju smanjivanja želuca kojom se odstrani devedeset posto. Ariana je rekla: "Vjerujem da je sve bilo zbog hormona jer sada mi je odstranjena i žlijezda koja proizvodi hormon zbog kojeg se osjeća glad. Napokon se osjećam da imam kontrolu nad hranom. Mogu nešto skuhati bez potrebe da odmah pojedem sve."

Sada je shvatila da je njezina veza s hranom psihološka i uspjela je ponovno vratiti svoju 'idealnu' težinu od 68 kilograma. Nakon operacije zadobila je naviku treniranja i pravilne prehrane, a svojom borbom s prehranom želi pokazati koliko je pretilost ozbiljna psihička i fizička bolest te potaknuti druge na zdrav i aktivan život.

Pretilost je ozbiljan problem koji pogađa čak dvadeset posto populacije Hrvatske, a na ljestvici pretilosti u europskim zemljama nalazimo se na petom mjestu, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako piše plivazdravlje.hr najčešći uzroci pretilosti su prehrambene navike i nedovoljna tjelesna aktivnost. Pretilost također mogu izazvati razne bolesti, a i psihički problemi poput depresije i anskioznosti. Kako bi se ukazalo na ovaj problem, 4. ožujka obilježava se Svjetski dan debljine, koji bi trebao podići svijest o problemu prekomjerene težine, pogotovo kod mladih i djece. U Hrvatskoj čak svaki treći osmogodišnjak ima problema s prekomjerenom tjelesnom masom.

