Izgubila je kilograme, a njenom dečku smeta što sada odlično izgleda: 'Nesiguran sam'

Kylie Hansen (27) iz Kalifornije borila se s viškom kilograma nakon što je prestala biti profesionalna plivačica i navijačica. Postala je ovisna o hrani, jela je velike porcije, a sve to dovelo ju je do čak 116 kilograma. Znala je da mora napraviti neke promjene ako ne želi ozbiljno oboljeti, prenosi UNILAD.com.



2013. Kylie je odlučila krenuti na fitness putovanje i izgubiti sve nakupljene kilograme, te je dobila termin za operaciju smanjivanja želudca 1. srpnja iste godine.

Foto: Privatna arhiva

"Nisam znala ništa o prehrani, a hrani sam se okrenula neovisno o raspoloženju - sretna, tužna, ja sam jela i sve mi se vrtilo oko toga što ću jesti. Ljudi ne razumiju da ovisnost o hrani postoji i da sam se ja borila s tim. Imala sam dobar život i puno prijatelja, pa nisam dozvolila da mi ovisnost pokvari lijepe trenutke, ali znala sam da ću se ozbiljno razboljeti ako nešto uskoro ne promijenim. Operacija smanjivanja želudca samo je početak ovog putovanja."



Više od dvije godine Kylie je pratila strogi režim prehrane i tjelovježbe, a trud i uloženo vrijeme su se isplatili. Izbacila je noodle, pahuljice pune šećera i smrznuta gotova jela, a unos kalorija smanjila je sa 2500 na 1500. Sada jede dva jaja za doručak, šnitu tosta i brokulu. Za međuobroke pije shakeove ili jede jabuku s maslacem od kikirikija. Trenira barem 30 minuta dnevno. Umjesto gotovih jela jede mljevenu puretinu i povrće za ručak, a za večeru priprema pileća prsa, batat i grah.



Trenutno ima 77 kilograma, sretnija je nego ikad i uživa u trčanju i treniranju. Transformacija tijela nije bila jednostavna, ali puno teže bilo je transformirati misli.

Foto: Privatna arhiva

"Probuditi se nakon operacije i čuti rečenicu 'ne možeš to jesti' bio mi je najteži dio jer je mozak i dalje bio na starim navikama - imala sam ovisnost o hrani prije operacije, imala sam ju i nakon buđenja. Sjećam se prvog odlaska u restoran - naručila sam gustu juhu od školjki, a morala sam jesti samo tekući dio. Plakala sam jer sam htjela jesti sve, a nisam mogla. Moja cijela obitelj je pretila i svi smo bili na operaciji smanjivanja želudca. Ponosna sam što smo svoje zdravlje stavili na prvo mjesto i što živimo dobar život sada. Predivno je imati njih sve kao podršku."



Kada je riječ o podršci, nisu ju baš svi pružili. Kada je počela gubiti kilograme i sve bolje izgledati njezin dečko 'zamolio' ju je da prestane mršaviti jer se on, kako kaže, osjećao nesigurno.



"Bio mi je prvi dečko, a zajedno smo bili četiri godine. Nije bio nikakva podrška. Osjećao se nesigurno i tražio me da prestanem gubiti kilograme. Nije bio jedini, neki su mi također govorili da sam presitna, ali nisam dozvolila da me to zaustavi. Izgradila sam samopouzdanje i otišla iz te veze. Naučila sam da u život prihvaćam samo ljude koji donose energiju kakva mi treba."



Kylie je pronašla ljubav, ali i podršku u prijatelju iz djetinjstva, Jacobu (28) s kojim sada ima dvogodišnjeg sina Jamesona.

Foto: Privatna arhiva

"Prvo sam se borila s viškom kilograma, a onda i s premalo, a to je bilo nešto s čim nikada nisam imala problema. Postala sam, pak, ovisna o gubitku kilograma i to mi je bio prioritet u tom periodu. Još uvijek sam sebe u ogledalu vidjela kao debelu. Ipak, nakon šest godina kvaliteta mog života je puno bolja jer mogu raditi stvari koje prije nisam mogla kao što su trčanje i treniranje uz pomoć kojih se rješavam stresa."



"Naučila sam da moram biti primjer svom sinu i budućoj djeci, koliko sam jaka mentalno i koliko puno truda zdrav način života zahtjeva. Naučila sam voljeti svoje tijelo", zaključuje Kylie.

