Studentica (24) izgubila 51 kilogram: 'Nisu mi mogli zakopčati remen u lunaparku, to je bio alarm'

Talicia Lees iz Sydneyja dosegla je broj od 137 kilograma na vagi sa samo 24 godine. U McDonald's je odlazila čak dva puta dnevno: za doručak je jela Egg McMuffin, dvije kobasice, četiri popečka od krumpira i veliki sok od naranče, a za večeru dva velika hamburgera, dvije velike porcije prženih krumpirića i jednu srednju te veliku Coca Colu i deset pilećih medaljona, prenosi Daily Mail.



Ova učiteljica za djecu s posebnim potrebama dobila je preporuku liječnika da započne keto dijetu i trenira s utezima nakon što je izbačena doživjela neugodnu situaciju u lunaparku kada joj zbog debljine nisu mogli zavezati sigurnosni pojas.

"Nikada neću zaboraviti taj osjećaj kada sam shvatila koliko sam se udebljala. Bila sam kod zubara i morala sam se vagati prije anestezije, pogledala sam dolje i vidjela 136,7 kilograma. Osjećala sam sram i strah. Upisala sam se u teretanu, ali kilogrami su sporo odlazili jer sam i dalje imala neke stare navike. Izgubila sam 40 kilograma, a onda postala lijena i vratila polovicu težine. Otišla sam liječniku i otkrila da imam sindrom policističnih jajnika. Preporučio mi je keto dijetu, a od kada sam je probala, nisam se vratila na stare navike. Osjećam se odlično i zdravo uz treninge s utezima."



Izgubila je 51 kilogram, a trenutnih 86 vratilo joj je samopouzdanje.

Talicia je ispričala kako bez obzira na višak kilograma nikada nije bila zlostavljana u školi, a najneugodniji trenutak bio je upravo onaj iz lunaparka. "Htjela sam ići na vožnju na kojoj se okrećete gore - dolje. Zaposlenik parka nije mi mogao zakopčati sigurnosni pojas, a toliko se trudio da sam dobila modrice. Samo sam ustala i otišla, bez opravdanja prijateljima jer mi je bilo jako neugodno. Naravno da sam mislila kako me svi gledaju rugajući se, a iako sada mislim da to nije bilo baš tako to je i dalje bila najneugodnija situacija u mom životu."

"McDonald's mi je bio omiljeno mjesto. Imala sam osjećaj da nikada nisam sita, a postala sam ovisna o njihovoj hrani", kaže Talicia i tvrdi kako se sada, kada je promijenila način života, ne može sjetiti kada je posljednji put jela u njihovom restoranu.



24-godišnjakinja sada uživa u zdravim obrocima keto dijete koja joj je omogućila da nosi suknje i kratke majice prvi put u životu. Nada se da će mnogima biti inspiracija i motivirati ih da postanu zdravi i najbolje verzije sebe. "Osjećam se toliko bolje sada kada sam na keto prehrani. Imam samopouzdanje i smatram da, ako sam ja mogla ovo napraviti, može bilo tko. Nemojte počinjati u ponedjeljak ili sutra, počnite onda kada vam dođe taj osjećaj i kada ste spremni potpuno promijeniti način života. Bit će to najbolja odluka za vašu budućnost."

