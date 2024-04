Često imate seksualne fantazije? Evo što one otkrivaju o vama!

Justin Lehmiller, socijalni psiholog i stručnjak za seks s instituta Kinsey sveučilišta u Indiani u SAD-u, napravio je brojna istraživanja o ljudskoj seksualnosti i vezama, a za svoju knjigu "Tell me what you want" ("Reci mi što želiš") proveo je najveće istraživanje dosad u kojem je intervjuirao 4,175 Amerikanaca o njihovim omiljenim seksualnim fantazijama te imaju li one dublje značenje.

Lehmiller kaže da je nemoguće donijeti općenitu tvrdnju o razlogu iza pojedine fantazije zato što dvoje ljudi može fantazirati o istoj stvari iz potpuno različitih razloga, ali postoje neka objašnjenja.

Seks s osobom istog spola: Često može biti zbunjujuća fantazija ali istraživanja su pokazala da su žene biseksualne ili homoseksualne, ali gotovo nikada samo heteroseksualne, iako se većina žena deklarira kao heteroseksualne.

Seks s potpunim strancem: Jedna je od čestih fantazija, posebice ako je vaša veza ušla u neku rutinu. Otkriva da vam nedostaje nekog uzbuđenja u životu i da želite izaći iz rutine u koje ste upali.

Seks u javnosti: Još je jedna od čestih maštarija. Ako ste je imali, vjerojatno problema sa samopouzdanjem ili vam nedostaje adrenalina u životu. Neka istraživanja pokazala su da to može biti i odraz problema u obiteljskim odnosima.

Seks s drugim osobama: Možda s bivšim ili nekom trećom osobom ne znači nužno da ste željni prevariti svog partnera, već da vam u postojećoj vezi nešto nedostaje.

Seks utroje: Ove osove vjerojatno su željne pažnje. Kada maštaju o seksu s partnerom i još jednom osobom također su željni zabave i avanture.

Dominacija: Ove osobe sanjare o tome da im partner bude dominantniji to vjerojatno znači da žele izgubiti kontrolu. Žele biti podložni svom partneru i osjećati se poželjno te da im partner pokaže koliko ih želi.

