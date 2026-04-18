Imate tragove od nošenja čarapa na nogama? Liječnici otkrivaju kada su bezopasni, a kada znak ozbiljne bolesti

Tragovi od čarapa koji se pojavljuju na gležnjevima i nogama nakon cjelodnevnog nošenja, ili čak nakon samo nekoliko sati, obično ne predstavljaju razlog za brigu. Većina ljudi ne pridaje veliku važnost tim udubljenjima, no te naizgled bezazlene linije mogu otkriti važne informacije o vašem zdravlju. Ako primijetite udubine na gležnjevima ili nogama nakon što skinete čarape, nema mjesta panici, rekla je dr. Katherine Teter, vaskularna kirurginja u Medicinskom centru Sveučilišta Hackensack u New Jerseyju. "To je nešto prilično uobičajeno, osobito kod onih koji veći dio dana provode na nogama ili radeći poslove na kojima dugo sjedimo, pri čemu su noge u spuštenom položaju", dodala je Teter. Obiteljska liječnica iz Wisconsina, dr. Brintha Vasagar, slaže se s tim, napominjući kako većina ljudi ima sjedilačke poslove ili stoji cijeli dan, zbog čega je nakupljanje krvi u nogama logična posljedica.

Ako vaš posao ne uključuje dugotrajno sjedenje ili stajanje, tragovi na nogama mogli bi upućivati na jednostavan i bezopasan problem: vaše čarape su možda jednostavno preuske. Međutim, još jedan čest uzrok može biti dehidracija. Kako objašnjava Vasagar, kada ste dehidrirani, tijelo može početi zadržavati tekućinu, što dovodi do njezinog nakupljanja u nogama. To može uzrokovati oticanje nogu i posljedično ostaviti izraženije tragove od čarapa. Slično tome, slan obrok u restoranu također može uzrokovati privremeno oticanje nogu, baš kao što može uzrokovati i oticanje prstiju, što u konačnici može dovesti do tragova od čarapa, napominje Teter. Za većinu ljudi, linije od čarapa nisu problematična pojava, ali mogu postati razlog za brigu ako su popraćene drugim simptomima.

Jedan od takvih simptoma je oticanje nogu neovisno o tome nosite li čarape. Ako se to događa, trebali biste obavijestiti svog liječnika. Isto vrijedi i ako primijetite hiperpigmentaciju u blizini gležnjeva, velike proširene vene, ili osjećaj težine, bolove ili umor u nogama nakon stajanja, koji se poboljšava kada podignete noge. Sve to mogu biti znakovi problema s venama, poput venske insuficijencije, stanja pri kojem vene otežano vraćaju krv prema srcu. Iako ti problemi obično nisu opasni, liječe se kada pacijentima uzrokuju značajne simptome. Prema studiji objavljenoj u časopisu PLOS ONE, periferni edem, odnosno nakupljanje tekućine, čest je problem koji pogađa između 19 i 20 posto odraslih osoba starijih od 51 godine.

Posebnu pozornost treba obratiti ako primijetite da se tragovi od čarapa pojavljuju samo na jednoj strani tijela ili su znatno izraženiji na jednoj nozi. "Naše tijelo voli biti u ravnoteži, voli biti simetrično. Stoga, kada je jedna strana drugačija od druge, to je obično znak da nešto nije u redu", dodala je Vasagar. Takva pojava može biti znak duboke venske tromboze, što zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, osobito ako je oteklina popraćena bolom i crvenilom. Svaka promjena koja odstupa od uobičajenog stanja signal je da se obratite nekome tko ima stručno znanje.

U ozbiljnijim slučajevima, tragovi od čarapa koji se s vremenom pogoršavaju ponekad mogu biti znakovi bolesti bubrega ili zatajenja srca. "Kod takvih stanja primijetit ćete da se stvari progresivno pogoršavaju", rekla je Vasagar. Udubine od čarapa mogu izgledati dublje ili se čini da traju duže kako tjedni i mjeseci prolaze. Kod zatajenja srca, pojavit će se i drugi simptomi, poput nedostatka zraka i problema s ležanjem u potpuno ravnom položaju tijekom spavanja.

Je li problem u cirkulaciji?

Mnogi ljudi koji primijete tragove od čarapa brzo pretpostave da je riječ o problemu s cirkulacijom, no to vjerojatno nije slučaj, tvrdi Teter. "Općenito, krvni ugrušci se ne događaju bez simptoma", rekla je Teter, kako prenosi HuffPost. "Ako bi netko imao ugrušak, ovakvi tragovi od čarapa ne bi nužno bili znak toga." Osoba s krvnim ugruškom obično bi imala značajno oticanje noge ili potkoljenice, bol i potencijalno crvenilo, što su simptomi koji bi vas trebali potaknuti da posjetite liječnika i potencijalno obavite ultrazvučni pregled.

Što možete učiniti?

Bez obzira na to birate li popularne gležnjače ili kompresijske čarape, tragovi će se vjerojatno pojaviti. Ako zanemarimo udubine, najbolje su one čarape koje su vam najudobnije i dobro vam pristaju. Kompresijske čarape, koje su uske i visoke te sprječavaju nakupljanje tekućine u nogama, mogu biti dobar izbor za ljude koji su cijeli dan na nogama jer pomažu kod oticanja i drugih simptoma. "Primjerice, ja sam liječnica. Nosim kompresijske čarape većinu dana u tjednu jer satima stojim u operacijskoj sali, i iako je moja cirkulacija potpuno normalna, moja stopala i gležnjevi su puno manje teški i umorni na kraju dugog dana kada ih nosim", rekla je Teter. Kompresijske čarape također su pametan izbor za nekoga tko cijeli dan sjedi, a uz njih se preporučuje i ustajanje i hodanje svaka dva sata.

Ako iza tragova od čarapa ne stoje zdravstveni problemi, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste ih smanjili. To uključuje podizanje nogu, nošenje kompresijskih čarapa te davanje prioriteta vježbanju i prehrani. Ako isprobate ove metode, a tragovi i dalje ne nestaju nakon što skinete čarape, "možda je vrijeme da posjetite svog obiteljskog liječnika i obavite pregled, kako biste bili sigurni da se ne događa nešto ozbiljnije", zaključila je Vasagar. To ne znači da je automatski riječ o zatajenju srca, ali dobro je provjeriti sve druge mogućnosti i osigurati da se ne radi o nečem ozbiljnijem.