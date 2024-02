Trebaju li muškarci brijati pazuhe? Evo odgovora!

Moraju li muškarci imati dlakave pazuhe? Na ženama taj "prirodni look" i nije tako privlačan, no kako je kad je riječ o muškarcima? Odgovor na ovo pitanje dali su čitatelji portala Men`s Health koji uglavnom smatraju da i muškarci trebaju brijati pazuhe.

U anketiranju je sudjelovalo 4044 muškaraca, a njih 68 posto odgovorilo je da briju dlake na spomenutom području. Nešto više od polovine, njih 52 posto tvrdi da briju dlake zbog estetskih razloga, a 16 posto ispitanih muškaraca dlake brije zbog vježbanja.

Profesor sa Sveučilišta Harvard, Daniel Lieberman, kaže kako je moguće da dlake ispod pazuha služe kako bi muškarci mirisom znoja privukli žene. Odnosno da je neki prahistorijski instinkt. Ispod pazuha se nalaze apokrine žlijezde koje izlučuju znoj.

Taj znoj se sastoji od steroida, lipida, proteina i ostalih kemikalija koje šalju "informacije". Primjerice, vaši su preci možda trebali dlake pod pazuhom kako bi u njima sačuvali miris znoja za privlačenje partnerice.

Tek jedan od deset muškaraca tvrdi da nikada nije obrijao spomenute dlake. Zanimljivo, znanost nam nije dala egzaktan odgovor na to zašto muškarci imaju dlake na pazusima. Moguće je da su jednom te dlake služile da privuku ženu mirisom znoja, kaže Daniel Lieberman, profesor na Sveučilištu Harvard. No, danas to svakako nije slučaj, stoga je preporuka da svakako obrijete dlake i oslobodite svoje pazuhe.

