U kina stiže filmska senzacija koju je do danas u kinima u regiji vidjelo više od 80 tisuća ljudi

Prije desetak dana na 22. izdanju Zagreb Film Festivala održana je hrvatska premijera srpske dramedije ZA DANAS TOLIKO, scenarista i redatelja Marka Đorđevića. U dupkom ispunjenoj dvorani CineStara Branimir centar premijeri su nazočili glavni glumci Filip Đurić i Ivana Vuković skupa sa scenaristom i redateljem Markom Đorđevićem koje je publika nakon projekcije pozdravila gromoglasnim pljeskom odobravanja. Naime, nakon kino distribucije u susjednim državama Srbiji te Bosni i Hercegovini, humanistička humorna drama ZA DANAS TOLIKO postala je pravom filmskom senzacijom, jer ju je do danas u kinima vidjelo više od nevjerojatnih osamdeset tisuća ljudi. Time je ova od kritike i publike hvaljena dramedija postala jednim od najugodnijih kino iznenađenja posljednjih godina, a koliko se film sviđa ljudima govori i činjenica da je velika većina gledatelja otišla gledati film putem usmene preporuke, a ne nužno njegove promotivne kampanje. Na domaćem tržištu u Srbiji ZA DANAS TOLIKO postao je jedan od onih filmova o kojima se najviše pričalo tijekom ove godine, a sam film nije silazio s vrha box office liste mjesecima. Tamošnje poznate osobe iz javnog života bez zadrške su dale potporu filmu snimajući video poruke u obliku pisama obraćajući se ekipi filma i zahvaljujući im na jedinstvenom kino doživljaju, uvijek naglašavajući pozitivno iskustvo gledanja filma i emocije koje im je on izazvao. Nakon hrvatske premijere na ZFF-u, humorna drama ZA DANAS TOLIKO kreće u prikazivanje diljem Hrvatske od ovog četvrtka, 21. studenog.

Pozitivne reakcije javnih osoba nisu izostale niti nakon zagrebačke premijere filma ZA DANAS TOLIKO, a poznati pjevač i tekstopisac Damir Urban otišao je toliko daleko da je, po uzoru na kolege iz susjednih država, i on odlučio snimiti video u obliku pisma ekipi filma kojeg ovim putem prenosimo u cjelosti: “Draga ekipo filma… Već na prvi pogled odnosno već na prvi kadar sam znao da će ovaj film biti nešto za što sam mislio da je davno nestalo, iščezlo; da je nešto čega više nema. Neću pisati o samom filmu, strah me da bih ako nekome pokažete ovo pismo mogao nenamjerno otkriti neke detalje pa ću vam reći samo da mi je na trenutke dok sam sjedio u kino dvorani bilo neugodno, jer je gledati i doživjeti nešto tako lijepo, iskreno i skromno uvijek pomalo neugodno. Pokazuje nam to na mjeru koliko smo se i mi sami odmaknuli i navikli na nepostojanje ljepote, iskrenosti i skromnosti. Reći ću vam i da sada već danima nakon što sam film pogledao moja jutra započinju s mislima na film, na njegovu nježnu, jednostavnu, toplu atmosferu koju povremeno prepoznam i u vlastitom životu. Sve ono što nije izrečeno, što nije odigrano i locirano u filmu polako se pojavljuje kroz vrijeme. Ovo je film s najtočnijom mjerom koju život samo nadograđuje. Šarenci kao da su pomalo i moja vlastita obitelj pa mi izmame osmijeh na lice i kad samo pomislim na njih. Eto, za danas toliko…”, rekao je Urban u svom videu namijenjenom ekipi filma ZA DANAS TOLIKO.

Scenarist i redatelj humorne drame ZA DANAS TOLIKO je Marko Đorđević, 36-godišnji beogradski redatelj čiji je prvijenac “Moj jutarnji smijeh” iz 2019. godine uz gomilu drugih priznanja također osvojio i nagradu Zlatni propeler za najbolji film na filmskom festivalu u Motovunu: “Komadići i odlomci stvarnosti miješaju se s bogatim unutaršnjim svijetom naših junaka, stvarajući atmosferu ovog filma smještenog negdje između mašte i realnosti”, za svoj je film ZA DANAS TOLIKO izjavio redatelj Đorđević te nadodao: “Budući je filmska obitelj Šarenac sastavljena od samih zanesenjaka, takav je i ton filma, pomalo uzdignut iznad zemlje i lepršav, konstantno spreman na šalu i pjesmu. To ne znaći da teških i tužnih trenutaka nema, ali povezanost s ljudima i životni optimizam ne daju im da dugo ostanu u tmurnosti. Na ekipi filma bilo je da se ‘izdužimo i raširimo’ u svim mogućim smjerovima, a realnost nas je vraćala i pokazivala koliko daleko možemo otići u tome. U trenucima kada su opruge stvarnosti pucale i kada nam se činilo da smo laki kao pero i visoko među oblacima, počeli smo vjerovati da je moguće dostići i uhvatiti sreću, zgrabiti je i utisnuti u ovaj film kako bi tu ostala zauvijek. Ovo je naš film vedrine, naš poklon njegovim gledateljima. Ovo je film o ljubavi”, završio je Đorđević.

U filmu je jednu od uloga ostvario i hrvatski glumac Goran Bogdan koji također nije ostao imun na početak domaće kino distribucije te je snimio pozdravnu poruku u kojoj je pozvao sve one koji to žele da pogledaju film: “Dragi ljudi, dođite u kina pogledati naš novi film ‘Za danas toliko’ redatelja Marka Đorđevića, jednu lijepu priču o prijateljstvu, ljubavi i dobroti. Hvala i vidimo se u kinima”, kratko i jasno je rekao Bogdan. Za film ZA DANAS TOLIKO i kritičari i publika se slažu da će oraspoložiti i najokorjelije mrgude te da je upravo to njegov najveći adut. Radnja filma prati dvojicu braće i sestru koji se nakon duljeg vremena konačno opet sastaju. Početak je ljeta, pravo vrijeme za ponovna okupljanja, a u zraku se osjeća mješavine bezbrižnosti i nostalgije. Vaso se iz Beograda vraća u rodni Kragujevac kako bi posjetio brata, sestru i malenu nećakinju. Njih troje, naime, žive zajedno. Međutim, početnu radost prekida vijest da je umrla njihova učiteljica glume Kika. Kao što je i redatelj Đorđević objasnio u nekoliko intervjua, film ZA DANAS TOLIKO nastao je iz potrebe za drugačijom vrstom vremena u kojem ljudi slušaju jedni druge te je vjerojatno to i dovelo do njegovog uistinu senzacionalnog uspjeha u kinima u regiji.