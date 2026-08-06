Svi su ludi za Lovcima na demone: Lego lansirao prvi set koji obožavatelji doslovno grabe

Kolekcija proizvoda inspirirana franšizom "KPop Demon Hunters" raste nevjerojatnom brzinom, a Lego je najnoviji div koji se pridružio tom valu s prvim službenim setom temeljenim na hit animiranom filmu s Netflixa.

Film, koji je tijekom 2025. godine postao najpopularniji naslov na toj streaming platformi s više od pola milijarde pregleda, stvorio je neočekivano veliku bazu obožavatelja, a Netflix je, prema nekim izvorima, bio zatečen razmjerima popularnosti te sada nastoji sustići potražnju kroz licencne ugovore. Novi Lego set pod nazivom "72537 Derpy Tiger and Sussie Bird" stigao je na tržište prvog kolovoza 2026. godine, manje od godinu dana nakon premijere filma, što predstavlja jedan od najbržih preokreta za neki licencirani Lego projekt. Cijena seta koji se sastoji od 825 dijelova iznosi 69,99 američkih dolara, a prednarudžbe su krenule već 15. lipnja. Prema riječima dizajnera iz tvrtke, tim je prešao put od koncepta do gotovog modela u rekordnom vremenu jer su odmah znali kako žele uhvatiti energiju omiljenog dvojca koji je osvojio srca gledatelja diljem svijeta.

Proces dizajniranja bio je vođen strašću i entuzijazmom, što je ključno pridonijelo brzini realizacije. Viši majstor dizajna Wes Talbott izjavio je za Lego kako je bio iznimno nestrpljiv da počne raditi na projektu nakon što je film pogledao nekoliko puta, a njegov entuzijazam prenio se i na ostatak tima. Dizajneri su se vrlo brzo usuglasili oko cjelokupnog izgleda likova, nakon čega su se posvetili finom podešavanju njihovih izraza lica, poza i proporcija kako bi vjerno dočarali njihovu osobnost. Posebna pažnja posvećena je rekreiranju Derpyjevih prepoznatljivih očiju, a dizajneri su testirali više različitih verzija prije nego što su se odlučili za konačni dizajn. Rezultat nije samo statični model za izlaganje, već interaktivni set koji uključuje elemente inspirirane pamtljivim trenucima iz filma, što mu daje dodatnu dimenziju igrivosti i povezanosti s originalnim materijalom.

Detalji su ono što ovaj set čini posebnim i vjernim duhu filma. Figura Derpyja dolazi s dva različita izraza lica, omogućujući vlasnicima da prilagode njegov izgled ovisno o raspoloženju ili sceni koju žele rekreirati. Njegova ptičja družica Sussie ima rotirajući vrat i podesive noge, što doprinosi dinamičnosti prikaza. U set su uključeni i dodaci koji evociraju neke od najdražih scena iz filma. Među njima su dvije ljubavne poruke, što je jasna aluzija na poruke koje su u filmu izmjenjivali likovi Rumi i Jinu, te tegla za cvijeće, kao podsjetnik na scenu u kojoj nespretni Derpy ruši biljku. Kao dodatno iznenađenje, unutar Derpyjeve glave skriven je mali pretinac za pohranu, što dodaje element tajnovitosti i otkrića. Ovaj službeni Lego set franšize "KPop Demon Hunters" dizajniran je za graditelje u dobi od devet godina i starije, nudeći izazov i zabavu za mlađe i starije obožavatelje.

Uspjeh filma "KPop Demon Hunters" daleko nadilazi ekrane i rastuću ponudu igračaka. Fenomen se proširio i na glazbenu industriju, gdje je fiktivna K-pop grupa iz filma, HUNTR/X, postigla stvarni uspjeh postavši prva ženska K-pop grupa koja je osvojila vrh Billboardove Hot 100 ljestvice. Ovaj nevjerojatan uspjeh samo je dodatno potaknuo potražnju za svim proizvodima vezanim uz franšizu, a Lego set je stigao kao odgovor na želje publike. Osim kockica, na tržištu su se već pojavili i drugi proizvodi, uključujući figure American Girl, plišane igračke Squishmallow te popularne Funko Pop! figure. Da priča bude potpuna, Netflix je u svibnju najavio i globalnu koncertnu turneju "KPop Demon Hunters", a datumi, lokacije i informacije o ulaznicama bit će objavljeni kasnije ove godine, što potvrđuje da se radi o dugoročnom projektu koji se tek zahuktava.

Suradnja između tvrtki Lego Group i Netflix službeno je najavljena još u veljači 2026. godine, kada je potvrđeno da će razviti čitavu liniju proizvoda temeljenih na hit filmu. Prvi set s Derpyjem i Sussie samo je početak, a već je najavljeno da se za 2027. godinu planira izlazak novih setova koji će dodatno proširiti svijet "KPop Demon Hunters" u obliku kockica. Ova najava izazvala je veliko uzbuđenje unutar zajednice obožavatelja, a pokrenula je i rasprave o tome kako će budući setovi izgledati. Jedno od glavnih pitanja je hoće li setovi koji uključuju ljudske likove koristiti klasične Lego minifigure ili takozvane minidoll figure, koje se često koriste u temama poput Lego Friends. Iako su se glavni likovi pojavili kao minifigure u igri Lego Fortnite, nagađa se da bi se Lego mogao odlučiti za minidoll figure s obzirom na to da su primarna demografska skupina franšize mlade djevojke.

Lansiranje linije "KPop Demon Hunters" savršeno se uklapa u širu strategiju tvrtke Lego, koja se sve više oslanja na partnerstva s velikim zabavnim franšizama kako bi iskoristila snagu njihovih posvećenih baza obožavatelja. Slično kao i s dugogodišnjim uspješnim linijama poput Ratova zvijezda i Harryja Pottera, Lego prepoznaje potencijal u stvaranju dugoročnih tema koje se razvijaju zajedno s franšizom. Iznimno brza reakcija i izbacivanje prvog seta na tržište također pokazuje povećanu agilnost tvrtke u odgovaranju na fenomene popularne kulture. Strateška odluka da se prvi set fokusira na omiljena stvorenja, a ne na glavne ljudske likove, pametan je potez kojim se stvara jedinstven i privlačan model za izlaganje namijenjen obožavateljima svih uzrasta. Najavljeno širenje teme u 2027. godini jasan je signal da Lego ima dugoročne planove za ovu franšizu, koja je od animiranog hita prerasla u pravi globalni kulturni fenomen.