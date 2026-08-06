Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NETFLIX FENOMEN oživio u hit kockicama

Svi su ludi za Lovcima na demone: Lego lansirao prvi set koji obožavatelji doslovno grabe

Lego
VL
Autor
Vecernji.hr
06.08.2026.
u 10:59
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nakon golemog uspjeha Netflixovog animiranog filma "KPop Demon Hunters", Lego se pridružuje rastućoj liniji proizvoda s prvim setom inspiriranim hitom. Omiljeni likovi Derpy Tiger i Sussie Bird sada su dostupni u obliku kockica, a set je nastao u rekordnom vremenu zbog ogromnog pritiska obožavatelja

Kolekcija proizvoda inspirirana franšizom "KPop Demon Hunters" raste nevjerojatnom brzinom, a Lego je najnoviji div koji se pridružio tom valu s prvim službenim setom temeljenim na hit animiranom filmu s Netflixa.

Film, koji je tijekom 2025. godine postao najpopularniji naslov na toj streaming platformi s više od pola milijarde pregleda, stvorio je neočekivano veliku bazu obožavatelja, a Netflix je, prema nekim izvorima, bio zatečen razmjerima popularnosti te sada nastoji sustići potražnju kroz licencne ugovore. Novi Lego set pod nazivom "72537 Derpy Tiger and Sussie Bird" stigao je na tržište prvog kolovoza 2026. godine, manje od godinu dana nakon premijere filma, što predstavlja jedan od najbržih preokreta za neki licencirani Lego projekt. Cijena seta koji se sastoji od 825 dijelova iznosi 69,99 američkih dolara, a prednarudžbe su krenule već 15. lipnja. Prema riječima dizajnera iz tvrtke, tim je prešao put od koncepta do gotovog modela u rekordnom vremenu jer su odmah znali kako žele uhvatiti energiju omiljenog dvojca koji je osvojio srca gledatelja diljem svijeta.

Proces dizajniranja bio je vođen strašću i entuzijazmom, što je ključno pridonijelo brzini realizacije. Viši majstor dizajna Wes Talbott izjavio je za Lego kako je bio iznimno nestrpljiv da počne raditi na projektu nakon što je film pogledao nekoliko puta, a njegov entuzijazam prenio se i na ostatak tima. Dizajneri su se vrlo brzo usuglasili oko cjelokupnog izgleda likova, nakon čega su se posvetili finom podešavanju njihovih izraza lica, poza i proporcija kako bi vjerno dočarali njihovu osobnost. Posebna pažnja posvećena je rekreiranju Derpyjevih prepoznatljivih očiju, a dizajneri su testirali više različitih verzija prije nego što su se odlučili za konačni dizajn. Rezultat nije samo statični model za izlaganje, već interaktivni set koji uključuje elemente inspirirane pamtljivim trenucima iz filma, što mu daje dodatnu dimenziju igrivosti i povezanosti s originalnim materijalom.

Detalji su ono što ovaj set čini posebnim i vjernim duhu filma. Figura Derpyja dolazi s dva različita izraza lica, omogućujući vlasnicima da prilagode njegov izgled ovisno o raspoloženju ili sceni koju žele rekreirati. Njegova ptičja družica Sussie ima rotirajući vrat i podesive noge, što doprinosi dinamičnosti prikaza. U set su uključeni i dodaci koji evociraju neke od najdražih scena iz filma. Među njima su dvije ljubavne poruke, što je jasna aluzija na poruke koje su u filmu izmjenjivali likovi Rumi i Jinu, te tegla za cvijeće, kao podsjetnik na scenu u kojoj nespretni Derpy ruši biljku. Kao dodatno iznenađenje, unutar Derpyjeve glave skriven je mali pretinac za pohranu, što dodaje element tajnovitosti i otkrića. Ovaj službeni Lego set franšize "KPop Demon Hunters" dizajniran je za graditelje u dobi od devet godina i starije, nudeći izazov i zabavu za mlađe i starije obožavatelje.

Uspjeh filma "KPop Demon Hunters" daleko nadilazi ekrane i rastuću ponudu igračaka. Fenomen se proširio i na glazbenu industriju, gdje je fiktivna K-pop grupa iz filma, HUNTR/X, postigla stvarni uspjeh postavši prva ženska K-pop grupa koja je osvojila vrh Billboardove Hot 100 ljestvice. Ovaj nevjerojatan uspjeh samo je dodatno potaknuo potražnju za svim proizvodima vezanim uz franšizu, a Lego set je stigao kao odgovor na želje publike. Osim kockica, na tržištu su se već pojavili i drugi proizvodi, uključujući figure American Girl, plišane igračke Squishmallow te popularne Funko Pop! figure. Da priča bude potpuna, Netflix je u svibnju najavio i globalnu koncertnu turneju "KPop Demon Hunters", a datumi, lokacije i informacije o ulaznicama bit će objavljeni kasnije ove godine, što potvrđuje da se radi o dugoročnom projektu koji se tek zahuktava.

Suradnja između tvrtki Lego Group i Netflix službeno je najavljena još u veljači 2026. godine, kada je potvrđeno da će razviti čitavu liniju proizvoda temeljenih na hit filmu. Prvi set s Derpyjem i Sussie samo je početak, a već je najavljeno da se za 2027. godinu planira izlazak novih setova koji će dodatno proširiti svijet "KPop Demon Hunters" u obliku kockica. Ova najava izazvala je veliko uzbuđenje unutar zajednice obožavatelja, a pokrenula je i rasprave o tome kako će budući setovi izgledati. Jedno od glavnih pitanja je hoće li setovi koji uključuju ljudske likove koristiti klasične Lego minifigure ili takozvane minidoll figure, koje se često koriste u temama poput Lego Friends. Iako su se glavni likovi pojavili kao minifigure u igri Lego Fortnite, nagađa se da bi se Lego mogao odlučiti za minidoll figure s obzirom na to da su primarna demografska skupina franšize mlade djevojke.

Lansiranje linije "KPop Demon Hunters" savršeno se uklapa u širu strategiju tvrtke Lego, koja se sve više oslanja na partnerstva s velikim zabavnim franšizama kako bi iskoristila snagu njihovih posvećenih baza obožavatelja. Slično kao i s dugogodišnjim uspješnim linijama poput Ratova zvijezda i Harryja Pottera, Lego prepoznaje potencijal u stvaranju dugoročnih tema koje se razvijaju zajedno s franšizom. Iznimno brza reakcija i izbacivanje prvog seta na tržište također pokazuje povećanu agilnost tvrtke u odgovaranju na fenomene popularne kulture. Strateška odluka da se prvi set fokusira na omiljena stvorenja, a ne na glavne ljudske likove, pametan je potez kojim se stvara jedinstven i privlačan model za izlaganje namijenjen obožavateljima svih uzrasta. Najavljeno širenje teme u 2027. godini jasan je signal da Lego ima dugoročne planove za ovu franšizu, koja je od animiranog hita prerasla u pravi globalni kulturni fenomen.

Ključne riječi
lovci na demone Kpop KPop Demon Hunters demon hunters Derpy Tiger and Sussie Bird

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!