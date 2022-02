Sutra pogledajte film o ukrajinskoj obitelji koji će vam dati drugačiju sliku o toj zemlji

Iako smo zbog modernih tehnologija bliži i povezaniji no ikada prije, hiperprodukcija informacija - onih pravih i onih lažnih - prijeti opasnošću da nas učini neosjetljivima. Učini da zaboravimo da iza brojki i brojki poginulih i ranjenih koje se vrte na ekranu, hladnih političkih analiza i lavine vijesti stoje stvarni ljudi, sa stvarnim i bogatim životima, osjećajima i pričama. U tim trenucima najbolje je okrenuti se umjetnosti, toj moćnoj pojavi koja u nama može probuditi i one najdublje zakopane emocije. A u jeku najnovijeg rata koji se upravo započeo odvijati uznemirujuće blizu naših domova, a prijeti nezamislivim opasnostima, vrijedi se podsjetiti ne samo kako je sve počelo, već i kako takvi sukobi utječu na one stvarne ljude, obitelji i zajednice.

Jedan od najpoznatijih svjetskih dokumentarista Vitalij Manski - Rus rođen u Ukrajini, a trenutno u egzilu u Latviji - ovaj je dokumentarac, “Rodbinu”, snimio na samom početku sukoba tih dvaju zemalja. Manski je, tako putujući tijekom burnih 2014. i 2015. godine gotovo čitavom Ukrajinom - kroz Kijev, Lavov, Odessu, Donjeck i Krim - intervjuirao razne članove svoje rodbine, pokušavajući saznati i shvatiti na koje se načine politika uspijeva uplesti u ljudske živote. I naravno, koje su posljedice. Razgovarao je sa svojim tetama, djedom, majkom, rođacima, u njihovim dnevnim boravcima, kuhinjama i dvorištima. Razgovarao je s njima o domovini i domoljublju, o strahotama ratova koje su proživjeli i obiteljskim legendama koje su se o njima tijekom godina isprele. Istraživao je i kako pažljivo konstruirana propaganda i mediji utječu na oblikovanje razmišljanja ljudi, koji su zbog njih sposobni pored zdravih očiju, vidjeti neku sasvim iskrivljenu sliku. A “Rodbina” pokušava - i uspijeva - malo nam skrenuti pogled. Dati nam, ako ne točniju, onda svakako vibrantniju i humaniju sliku.

Vitalij Manski poznat je po svojim provokativnim i intrigantnim dokumentarcima koji raskrinkavaju autoritativne svjetske režime. Njegovi dokumentarci “Putinovi svjedoci”, o usponu Vladimira Putina početkom 21. stoljeća i “Ispod sunca” u kojem prikazuje stvarnost života u Sjevernoj Koreji, višestruko su nagrađeni na festivalima diljem svijeta.