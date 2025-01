Što nam Umjetnički paviljon sprema u 2025: Od izložbe u Parizu do novog prostora

Zbog obnove od potresa, Umjetnički paviljon u Zagrebu i ove godine nastavlja s predstavljanjem projekata u gostujućim prostorima, a prvu ovogodišnju izložbu otvorit će u Parizu, najavila je u petak ravnateljica Paviljona Irena Bekić.



"Za prvu izložbu ove godine odlazimo u pariški Atelier 11 koji su koristili Gaugin, Modigliani i drugi umjetnici, ali su se okupljali i slikari koji su kasnije postali poznati kao Pariška škola, nama zanimljiva zbog naših slikara, ali i utjecaja na sam osnutak Umjetničkog paviljona", rekla je Bekić.

U tom će se prostoru predstaviti umjetnica SofijaSilvia, od 8. veljače do 11. ožujka, na izložbi koja je alteracija one koju je imala 2023. u zagrebačkom Botaničkom vrtu.

Za ožujak je najavljena izložba u novom prostoru Umjetničkog paviljona u Tomašićevoj 12, na oko 90 četvornih metara, koji su od Grada Zagreba dobili na korištenje za ovu godinu. Riječ je o tromjesečnoj izložbi troje autora - Nicole Hewitt, Sandra Sterle i Silvio Vujičić.

Najesen će se ondje postaviti još dvije izložbe koje, napomenula je ravnateljica, opet istražuju povijesti koje nisu u dominantnim tokovima i vezane su uz Paviljon.



Prva je izložba dizajnerice Antonije Krasnik o kojoj se malo zna, a kojoj će kustosica biti Jasna Galjer, a druga je slikarice Line Crnčić-Virant, poznatije kao supruge Mencija Klementa Crnčića koju radi viša kustosica Aneta Barišić.

"Godinu završavamo izložbom sjajne irske umjetnice Dorothy Cross, koja se radi u suradnji sa zagrebačkim Arheološkim muzejom, a kustosica Leonida Kovač radi je u sklopu projekta osmišljenog za Umjetnički paviljon, 'Krajolici simultanih vremena'", rekla je Bekić.



Dodala je da je u pripremi i atraktivna izložba za ponovno otvorenje Umjetničkog paviljona, što se očekuje polovicom 2026., no još o tome ne žele detaljnije govoriti.

Planove za 2025. Bekić je otkrila prilikom vodstva skupnom izložbom "Šest uzoraka katastrofe“ koja traje do 2. veljače u Etnografskom muzeju, a nastala je u suradnji Umjetničkog paviljona u Zagrebu i prostora za suvremenu umjetnost Out of sight iz Antwerpena.

Izložba povezuje mitologiju, folklor, povijest, magiju i znanstvene poglede, (neo)kolonijalizam i kapitalizam upućujući na razorni otisak ljudskog odnosa spram ne-ljudske prirode. Izlažu Hannes Boeck, Marjolijn Dijkman, Jassem Hindi &˛Sina Seifee, Davor Konjikušić i Ana Torfs, a u postavu je i slikarski pejzaž Minne Bachmann "Šumski krajolik“ nastao oko 1850. godine.