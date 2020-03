Rade Šerbedžija u karanteni vodi svoju Facebook stranicu

Poznati glazbenik, filmski i kazališni glumac Rade Šerbedžija u karanteni je odlučio voditi svoju Facebook stranicu. Do sada, rekao je, nije se previše zamarao društvenim mrežama, a tek je nakon nekog vremena saznao da ima nekoliko stranica na Facebooku koje vode njegovi vjerni obožavatelji.

- Srecu me ljudi svuda po svijetu i osim sto se obavezno slikamo,mnogi od njih kazu : Uostalom mi smo i prijatelji na Facebooku... Iskreno da kazem, nekada uopste nisam razumio o cemu govore a onda su me neki bliski prijatelji upozorili da imam nekoliko Facebook stranica po svijetu i objasnili mi sto to zapravo znaci...Shvatio sam da to neki od mojih iskrenih fanova vode i tako se zabavljaju. Jedna od mojih Facebook stranica je napravljena od mojih menadzera za muziku iz Slovenije i vidim da ima jako puno sljedbenika... Zahvaljujem se Kaly Kolonic koja je sve ove godine ovu stranicu vodila.... Ali, evo, ponukan ovim nemogucim katastrofama sto su nas sve skupa snasle i zabile i zatvorile u nase stanove i kuce,osjecam potrebu da se direktno javim mojim prijateljima i gledaocima tojest slusaocima i da pokrenem prvi puta svoju Facebook stranicu. Zelim da snimam neke pjesme i da pricam neke price da nam prodje vrijeme ....Da se druzimo i da cuvamo umjetnost u nama.... - napisao je Rade u svojoj prvoj objavi uz koju je stavio i prigodan video u kojem recitira svoju pjesmu "Na ružičastom papiru".