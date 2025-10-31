Naši Portali
ZFF solidaran s Palestinom

Prihodi od zagrebačke projekcije filma o ubojstvu djevojčice Hind Rajab idu liječnicima na terenu u Gazi

31.10.2025.
u 11:03

U sklopu festivala (10. - 16. studenoga) bit će prikazani neki od najrelevantnijih recentnih palestinskih naslova. U Glavnom programu je dobitnik Velike nagrade žirija u Veneciji, "Glas Hind Rajab", iznimno važna dokudrama koja kroz mješavinu stvarnih audiosnimaka i dramatizirane izvedbe, tematizira potresno ubojstvo djevojčice Hind Rajab od strane izraelske vojske iz perspektive volontera Crvenog polumjeseca

U bogatom programu 23. Zagreb Film Festivala ove su godine posebno mjesto našli neki od najzanimljivijih suvremenih palestinskih filmova. Selekcija je dio širega globalnog poziva na akciju, a cilj joj je hrvatskoj publici približiti Palestinu kao zemlju s iznimnom i bogatom kulturom i poviješću.

Već u nedjelju, 2. studenoga, u suradnji s Restartom i Inicijativom za slobodnu Palestinu, održat će se projekcija filma Zbogom, Tiberijado u Dokukinu KIC.

Ovo je tek jedna od stotina projekcija koje se toga dana održavaju diljem svijeta kao dio programa Palestine Cinema Days, manifestacije osnovane 2014. godine sa svrhom poticanja razvoja i popularizacije palestinskog filma i kulture. Jedna je od uloga filma širiti svijest o gorućim društvenim problemima i temama. U vrijeme najveće eskalacije izraelskoga genocida nad Palestincima, važnije je nego ikada otvoriti prostor palestinskim glasovima, koji teško nalaze put do šire javnosti.

U sklopu festivala (10. - 16. studenoga) prikazujemo neke od najrelevantnijih recentnih palestinskih naslova. U Glavnom programu gledat ćemo tuniškog dobitnika Velike nagrade žirija u Veneciji, Glas Hind Rajab, redateljice Kaouther Ben Hanije. Ova iznimno važna dokudrama, kroz mješavinu stvarnih audiosnimaka i dramatizirane izvedbe, tematizira potresno ubojstvo djevojčice Hind Rajab od strane izraelske vojske iz perspektive volontera Crvenog polumjeseca u Palestini. U programu Međunarodnih kratkometražnih filmova prikazuje se dobitnik Zlatne palme za najbolji kratkometražni film Drago mi je da si sada mrtav, redatelja Tawfeeka Barhoma, dok program ZFF putuje ponovno donosi popularan film Scandara Coptija Sretni praznici, ovaj put publici izvan Zagreba.

Prihodi od projekcija filma Glas Hind Rajab bit će doniran humanitarnoj liječničkoj inicijativi Pal Humanity, koja djeluje na terenu u Gazi, gdje medicinski djelatnici kao posebna meta genocida kontinuirano i bez predaha riskiraju vlastite živote u brizi za druge.

Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Hrvatskog audiovizualnog centra, Kreativne Europe – potprograma MEDIA, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Zagreba.

Kupnja