Preminuo glumac kojeg je Woody Allen proslavio ulogama svojeg najboljeg prijatelja

Američki glumac Tony Roberts, poznat po svojim ulogama u filmovima Woodyja Allena i iznimnoj broadwayskoj karijeri, preminuo je u petak u svojem domu na Manhattanu. Imao je 85 godina, a njegova kći Nicole Burley potvrdila je za New York Times da je uzrok smrti bile komplikacije povezane s rakom pluća.

Dugogodišnja suradnja s Woodyjem Allenom obilježila je značajan dio njegove karijere. Roberts je postao prepoznatljiv po ulogama u šest filmova Woodyja Allena, gdje je često glumio najboljem prijatelja Allenovog lika. Njihova suradnja započela je filmom "Play It Again, Sam" (1972.), a nastavila se kroz klasike poput "Annie Hall" (1977.), "Stardust Memories" (1980.), "A Midsummer Night's Sex Comedy" (1982.), "Hannah and Her Sisters" (1986.) i "Radio Days" (1987.).

Rođen kao David Anthony Roberts 22. listopada 1939. u New Yorku, svoju je kazališnu karijeru započeo 1962. godine u predstavi "Something About a Soldier". Tijekom svoje bogate karijere na Broadwayu nastupio je u 23 produkcije, uključujući "Barefoot in the Park" (1965.), "How Now, Dow Jones" (1968.), "Sugar" (1972.), "Victor/Victoria" (1995.) i "The Tale of the Allergist's Wife" (2000.).

Za svoj rad na Broadwayu bio je dvaput nominiran za prestižnu nagradu Tony - 1968. godine za najbolju mušku ulogu u mjuziklu "How Now, Dow Jones" i 1969. za sporednu ulogu u predstavi "Play It Again, Sam".

Osim po suradnji s Allenom, Roberts je ostavio trag i u drugim značajnim filmskim ostvarenjima poput "Serpico" (1973.) i "The Taking of Pelham One Two Three" (1974.). Na televiziji se pojavio u serijama poput "Law & Order", "Murder, She Wrote" i "The Carol Burnett Show". Njegova posljednja uloga bila je u televizijskoj adaptaciji "Dirty Dancing" iz 2017. godine.

Roberts je potekao iz umjetničke obitelji - njegov otac Ken Roberts bio je radijski i televizijski voditelj. Školovao se na prestižnoj High School of Music and Art u Manhattanu te kasnije na Northwestern University. Bio je oženjen plesačicom Jennifer Lyons od 1969. do 1975. godine.

Godine 2016. objavio je memoare pod nazivom "Do You Know Me?", gdje je opisao svoje bogato iskustvo u svijetu glume i suradnju s najvećim imenima američkog filma i kazališta.

Tony Roberts ostat će upamćen kao svestran glumac koji je svojim talentom i profesionalizmom obilježio američku kazališnu i filmsku scenu druge polovice 20. stoljeća. Iza sebe je ostavio kći Nicole, koja je potvrdila vijest o njegovoj smrti.