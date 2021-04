Premijera opere Orfej i Euridika

Orfeja pjeva nacionalna operna prvakinja Dubravka Šeparović Mušović, a uloge Euridike i Amora utjelovljuju prvakinje Opere Valentina Fijačko Kobić i Ivana Lazar.

Primadona Ruža Pospiš Baldani u zagrebačkom HNK utjelovila je Orfeja 1979. godine dok je kontratenor Max Emanuel Cenčić posljednji put u HNK u Zagrebu pjevao Orfeja 2017.godine na obilježavanju 35. godišnjice svog umjetničkog rada.

Dubravka Šeparović Mušović istaknula je kako je uloga Orfeja jedna od najvažnijih i najpoželjnijih uloga u mezzosopranskom fahu:

To je hozen rola gdje žena predstavlja muškarca i tako predstavlja mušku snagu i žensku lukavost i upornost. Orfej je za mene važan jer ga pjevam nakon velike Ruže Pospiš Baldani. Ona je bila naš najveći Orfej i pjevati takvu ulogu velika je odgovornost ali i izazov. Dat ću sve od sebe da doprem do tajnih spoznaja koje je Orfej postavljao, a to su vjera u sebe, u svoj talent, vjera u nadnaravno s ciljem da je sve ostvarivo ali da ćemo na tom putu susretati i dobre i loše stvari, rekla je Šeparović Mušović dodavši kako je važno držati se puta i kada dođemo do cilja shvatiti da je svaki korak na tom putu bio važan.

Redateljica Anica Tomić govori kako je suvremeni Orfej kojeg postavlja, čovjek koji traži smisao u trenutnome besmislu. U njegovim mislima odzvanja da strah grize ljudsku dušu. Njegovo iskušenja danas nisu zle furije koje mu sisaju krv, nego ljudski pogledi koji ga poput porote propituju i prosuđuju. Njihovi jezici i misli su ono što truje njegovu vjeru – vjeru u to da on uistinu može nadjačati samoga sebi.

Orfej i Euridika pripada žanru azione teatrale, što podrazumijeva operu na mitološku temu s refrenima i plesom. Djelo je praizveden u bečkome Burgtheatru 5. listopada 1762. u nazočnosti carice Marije Terezije. Orfej i Euridika bila je prva Gluckova reformska opera, u kojoj je pokušao zamijeniti kompleksnost radnje i pretjerano složenu glazbu opere serie s plemenitom jednostavnošću, i glazbenom i dramskom. Gluckova opera Orfej i Euridika najpopularnije je njegovo djelo i bila je jedna od najutjecajnijih za sljedeće generacije skladatelja.

Operne predstave u zagrebačkom HNK nisu se izvodile od studenog 2020. godine te je premijera Orfeja i Euridike prva opera nakon čak pet mjeseci stanke uzrokovane epidemiološkim razlozima te će biti izvedena prema svim epidemiološkim mjerama. Premijerno izvedena opera prikazat će emotivnu borbu strahova, ljubavi, istine i inspiracije, vječitih tema koje nalazimo od drevnih grčkih mitova pa sve do pandemijske stvarnosti.