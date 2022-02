Posljednji nastup Beatlesa uskoro stiže u kino

"Htio bih zahvaliti svima u svoje ime i u ime benda, nadam se da smo prošli audiciju." Tko zna koliko je bendova svoje važne koncerte završilo ovom ili nekom vrlo sličnom rečenicom. No ovu je rečenicu izrekao John Lennon na kraju koncerta Beatlesa koji je održan na krovu izdavačke kuće Apple Records u Londonu. Bilo je to 30. siječnja 1969., a povijest rock and rolla upravo taj koncert, koji i danas mnogi jednostavno zovu "koncert na krovu", pamti kao posljednji živi nastup slavnog benda.

Kako je zapravo izgledao taj dan? Kako su Beatlesi zvučali? Znaju to oni koji su se našli u londonskom Savile Rowu, ali sada taj povijesni koncert stiže pred brojne obožavatelje grupe za koju mnogi i danas tvrde da je bila najveća svih vremena. Taj posljednji koncert službenog imena "The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert" prvi je put optimiziran ekskluzivno za IMAX ekrane i digitalno remasteriran kako bi kvaliteta slike i zvuka bila ona iz 21. stoljeća. Sretnici koji su imali prilike vidjeti i čuti tu obnovljenu verziju tvrde da je doživljaj kao da ste zaista tamo, na tom krovu, zajedno s Johnom, Paulom, Georgeom i Ringom.

U nas će biti dostupne tri projekcije, od 11. do 13. veljače, u CineStar Arena IMAX-u, jer snimka tog legendarnog koncerta dio je dokumentarca Petera Jacksona. Trostruki oskarovac, najpoznatiji po trilogiji "Gospodar prstenova", veliki je ljubitelj Beatlesa, a u ovom se dokumentarcu ponajprije bavi načinom na koji se Lennon, McCartney, Harrison i Starr pripremaju za ovaj koncert, jer prije famoznog krova svirku su imali u kolovozu 1966. u San Franciscu.

Netrpeljivost članova grupe tada je dosegla takve razmjere da oni koji su bili oko njih nisu vjerovali da će do još jednog koncerta uopće doći. I tada je zapravo počela rasprava o lokaciji koncerta, a među prijedlozima se našla i afrička Sahara. No odlučeno je da to bude "pri ruci", na krovu zgrade njihove izdavačke kuće. Tehničare koji su ozvučili krov vodio je tada već slavni Alan Parsons, među ostalim zaslužan za zvuk albuma "The Dark Side of The Moon" Pink Floyda.

No Beatlesi su se popeli na vjetrovit krov, mikrofoni su "hvatali" šumove. Kako bi ih donekle zaštitio, Parson je preko njih navukao najlonske ženske čarape koje je sam kupio u obližnjem dućanu. I tako je nastala snimka za povijest koja danas zvuči bolje nego tada.