Puno je hrabrosti potrebno da mlada glumica sama stane na scenu. I osvoji publiku. Tu hrabrost i glumačku karizmu ima Petra Svrtan, članica ZKM-a, koja je nedavno oduševila ulogom Sare u monodrami Dine Vukelić "Digitalno sama".



Dina Vukelić mi je rekla da nikoga drugog nije željela za monodramu "Digitalno sama", no zanima me i vaša strana priče. Kako je došlo do suradnje?