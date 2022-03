Komične priče neobičnih ženskihlikova zatočenih u skupom ljetovalištu

Redateljica i glumica Arija Rizvić u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku priprema predstavu “Ženski orkestar”. Nastala prema tekstu slavnog francuskog dramatičara Jeana Anouilha u adaptaciji dramaturginje Mirne Rustemović, premijerno će biti izvedena 10. ožujka na sceni HNK u Šibeniku.

Ta satirična komedija prati orkestar neobičnih likova koji su zaposleni kao svirači u restoranu u sklopu jednog mondenog lječilišta. No nitko od njih ne uživa pretjerano u svom poslu, ali ipak iz godine u godinu ostaju ondje svirajući i ne mogu otići. Zanimljiv je to i komičan komad, stoji u najavi izložbe, koji se poigrava s klasičnim dramskim tekstom, suvremenim životom umjetnika te vječnim pitanjem ljubavi, a sve to protkano je autorskom glazbom koju na sceni izvode glumci. U predstavi, najavljuju iz HNK u Šibeniku, stvara se pomalo čehovljanska atmosfera učmalosti, čežnje, čekanja, nemogućnosti promjene u neobičnom spoju s mediteranskim ugođajem.

Rizvić je u svom “Ženskom orkestru” okupila fantastičnu žensku glumačku postavu koju čine članice glumačkog ansambla HNK u Šibeniku Franka Klasić i Ana Perković, gostujuće glumice Marina Redžepović, Iva Šimić Šakoronja i Gloria Dubelj, te, blažen među ženama, glumac Ivan Čuić. Scenski pokret potpisuje Larisa Lipovac Navojec, autorsku glazbu Ivan Pešut, kostimografkinja je Ana Mikulić, scenografiju potpisuje Frane Celić, a za svjetlo je zaslužan Josip Bakula. A iako je redateljicu u pripremi predstave gotovo omeo koronavirus kojim se zarazila upravo u Šibeniku, probe su se nastavile i trenutačno su u punom jeku.

Arija Rizvić jedna je od najperspektivnijih mladih redateljica na hrvatskoj sceni. Njezinu najnoviju predstavu “Da sam ptica” još uvijek možete pogledati na zagrebačkoj Sceni Vidra, a zabljesnula je prošle godine režirajući moćnu predstavu “64” autorice Tene Štivičić u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.