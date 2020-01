"Joker" ima čak 11 nominacija, a svi se bune zbog dominacije bijelaca

Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti objavila je nominacije za nagradu BAFTA. Poznata i kao britanski Oscar, nagrada britanske akademije dodjeljuje se svake godine u veljači najboljim filmskim ostvarenjima prikazanima u Velikoj Britaniji tijekom protekle godine. Ovogodišnja dodjela održat će se u nedjelju 2. veljače u londonskom Royal Albert Hallu.

Po broju nominacija, s njih čak 11, prednjači "Joker" Todda Phillipsa s Joaquinom Phoenixom u glavnoj ulozi. "Joker" je nominiran u gotovo svim kategorijama, od najboljeg filma, redatelja, glavnog glumca pa sve do najboljeg scenarija, glazbe i montaže.

Na drugom mjestu udobno su se s 10 nominacija smjestila dva filma, "Irac" Martina Scorsesea i "Bilo jednom... u Hollywoodu" Quentina Tarantina. Oni su s "Jokerom" u konkurenciji za glavnu nagradu, uz korejski block-buster "Parazit" Bong Joon-hoa i "1917" Sama Mendesa, koji je nominiran u 9 kategorija.

Šest nominacija dobio je "Jojo Rabbit" Taike Waititija, pet "Male žene" Grete Gerwig, te dva Netflixova hita godine - "Priča o braku" redatelja Noe Baumbacha i "Dva pape" Fernanda Meirellesa.

Čak su tri nominacije otišle posljednjem nastavku "Ratova zvijezda", a po jedna i "Avengersima", "Kralju lavova", "Svjetioniku", "Snježnom kraljevstvu 2" te Almodovarovoj "Tuzi i slavi".

Na društvenim mrežama i portalima odmah su po objavi nominacija osvanule kritike na račun toga što su baš svi od 18 nominiranih glumaca i glumica u kategorijama za glavne i sporedne uloge - bijelci. Mnogi su istaknuli i činjenicu da su "BAFTA-e toliko bijele" da je Margot Robbie nominirana dva puta u istoj kategoriji (za sporednu ulogu), a Scarlett Johannson i za najbolju glavnu i sporednu ulogu. Drugi pak ističu kako u kategoriji za najboljeg redatelja ponovno nema nijedne žene.

Rather than nominate any people of color, the BAFTAs nominated two white women twice. That’s one way to go, I guess! pic.twitter.com/50DY2SDsVF