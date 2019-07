Hrvatski redatelji poručuju: Dajte da gledamo hrvatske filmove!

Hrvatska radiotelevizija je na svom posljednjem Javnom pozivu odbila čak 34 hrvatska filma prikazana dosad na 353 međunarodna i nacionalna festivala i ovjenčana s čak 86 nagrada, a odluku je pojedinim autorima i producentima priopćila nepotpisanim nizom uvredljivih objeda. Kako se već punih mjesec dana HRT oglušuje čak i na apel ministrice kulture da taj problem riješi, hrvatskim filmskim autorima ne preostaje ništa drugo nego pozvati hrvatsku javnost da javnom medijskom servisu poruči: Meni se to gleda, HRT ne da!

Društvo hrvatskih filmskih redatelja već niz godina upozorava javnost kako HRT zanemaruje svoje zakonske obveze bez ikakvih sankcija, ne poštuje kvote prikazivanja europskih i hrvatskih audiovizualnih djela, ne poštuje autorska prava filmskih autora i općenito nastavlja s destruktivnim odnosom prema hrvatskoj kinematografiji.

Iznimka, nažalost, nije bio ni Javni poziv za dokumentarne filmove i serije / serijale, otkup prava emitiranja (licenca od 15. ožujka do 15. travnja 2019.), na kojem je HRT odbio čak 34 hrvatska filma uz problematiziranje njihova trajanja te krajnje uvredljive objede na račun autora i producenata, poput one da „produbljuje jugočetničku naraciju“ iz recenzije za film nagrađen na Festivalu hrvatskog katoličkog filma Trsat.

HRT je tako odbio prikazati 34 filma različitih autora i poetika, producenata i sufinancijera, među kojima je i Ministarstvo branitelja. Filmovi koji su s uspjehom prikazani na 353 festivala diljem svijeta s osvojenim nacionalnim i međunarodnim nagradama kao što su Doc Alliance nagrada (Srbenka, Nebojša Slijepčević), posebno priznanje DocLeipziga (Na vodi, Goran Dević), ali i najvišeg državnog umjetničkog priznanja za filmsku umjetnost – nagrade Vladimir Nazor (također Srbenka), istovremeno ne mogu ne mogu biti prikazani na HRT i nisu dovoljno dobri za emitiranje na javnom medijskom servisu.

Stoga pozivamo javnost da nam se pridruži u zahtjevima da se HRT konačno počne pridržavati zakona i Ugovora s Vladom RH, kao i da sva kršenja istih budu sankcionirana. Apel HRT-u da hitno reagira uputila je još 12. lipnja i ministrica kulture, no javni se servis do danas nije očitovao.

Inzistiramo da osobe odgovorne za rezultate spornog Javnog poziva ubuduće ne budu uključene u slične postupke i procese, kao i da zbog iznesenih uvreda snose odgovornost.

Pozivamo HRT da čim prije objavi novi Javni poziv pridržavajući se temeljnog Zakona o HRT-u i Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH:

‒ Članak 10. Zakona o HRT-u

HRT je dužan osigurati da europska djela čine većinski udio njegovog godišnjeg vremena objavljivanja. HRT je dužan najmanje 40% djela iz stavka 1. ovoga članka emitirati izvorno na hrvatskom jeziku na svakom općem televizijskom programskom kanalu HRT-a.

‒ Članak 11. Zakona o HRT-u

Najmanje 15% svojeg godišnjeg programskog proračuna, HRT je dužan osigurati za nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskom jeziku.

HRT je prema obvezama preuzetim iz Ugovora s Vladom RH dužna:

‒ proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati igrana, dokumentarna i druga audiovizualna djela, kao i raznovrsna glazbena te radijska djela, pridonositi razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i zabave, osobito s namjerom očuvanja hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta

– razvijati raznovrsnu proizvodnju audiovizualnih, glazbenih i radijskih djela HRT-a angažirajući najbolje kreativne potencijale sredine, prateći razvoj medija i potrebe javnosti, s osobitom važnošću međunarodne afirmacije ove proizvodnje pomoću međunarodnih koprodukcija, razmjene, prodaje i festivalske promocije

Poštovati vlastite misijske vrijednosti:

‒ Dokumentarnost ne ovisi o trajanju djela i može se pojaviti u različitim formama i prilagođena raznim medijima

‒ HRT će u dokumentarnim sadržajima njegovati tematsku raznolikost

‒ Dokumentiranje zbilje, društvenih, političkih i kulturnih vrijednosti karakterističnih za vrijeme u kojem živimo i osobitosti, ovdje i sada, po kojima će i buduće generacije moći procijeniti nas i našu sredinu

Iz svega navedenoga jasno je da HRT osim što ne nabavlja ni ne emitira hrvatska djela u zakonski određenim postocima, niti ne koproducira hrvatska djela, ne nabavlja, proizvodi niti koproducira istraživačke dokumentarne filmove pa se shodno tome pitamo po čemu je to točno HRT hrvatska televizija i po čemu je javni medijski servis, te posebice ‒ na koji to točno način HRT ispunjava misiju i ulogu javnog medijskog servisa?

Upravo najnoviji slučaj s odbijanjem otkupa 34 hrvatska filma samo je zadnja u nizu sramotnih odluka koje je aktualno vodstvo HRT-a donijelo, kako na štetu dokumentarnog filma tako i na štetu cjelokupne audiovizualne zajednice. DHFR u želji osvještavanja javnosti glede činjenice da u Hrvatskoj trenutno postoje sjajni filmovi koje istovremeno ne možemo gledati na mediju koji bi po svojoj osnovnoj funkciji to trebao omogućiti, još jednom poručujemo: Meni se to gleda, HRT ne da!