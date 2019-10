'Dnevnik Diane Budisavljević' oduševio publiku, priča ispričana nakon 70 godina

Puna dvorana Vatroslava Lisinskog stojećim je ovacijama pozdravila zagrebačku premijeru filma Dane Budisavljević “Dnevnik Diane Budisavljević” koji je apsolutni pobjednik ovogodišnje Pule. Najveći pljesak ipak je bio rezerviran za redateljicu Danu Budisavljević koja je zagrebačkoj publici rekla da nam je priča o Diani Budisavljević godinama bila ispred nosa, a da je ispričana tek sada nakon sedamdeset godina.

Ovacije je dobila i glumica Alma Prica koja je brilijantno odglumila hrabru i samozatajnu Dianu Budisavljević. S puno poštovanja publika je pozdravila i svjedoke iz filma koji su pred kamerama svjedočili o svojim tužnim iskustvima iz ustaških logora i to Nadu Vlaisavljević, Milorada Jandrića i Živka Zelenbrza. Četvrta svjedokinja iz filma Zorka Janjanin preminula je prije nego što je film dospio do gledatelja.

To će gledati i mladi

– Ovo nije film za jedan dan, kao što je Arsen imao svoju “Djevojku za jedan dan”. Pozivam vas da svjedočite o miru i ljubavi među ljudima – rekao je publici Živko Zelenbrz, dok je Milorad Jandrić rekao da ga raduje da će ovaj film vidjeti i mladi ljudi.

– Ne treba nikome poželjeti ono smo mi preživjeli. Živjeli mi svi – rekao je Jandrić pozdravljen burnim pljeskom publike u kojoj su bili i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik u Ministarstvu kulture Krešimir Partl i pročelnica zagrebačkog Ureda za kulturu Milana Vuković Runjić. Premijeru nisu propustili niti praunuci Diane Budisavljević koja je umrla 1978. godine u rodnom Innsbrucku.

Na zagrebačku premijeru filma o Austrijanki koja je svojom akcijom za vrijeme Drugog svjetskog rata od sigurne smrti spasila 10.000 pravoslavnih mališana zatočenih u ustaškim logorima došli su i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, veleposlanica Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić, filmski redatelji Rajko Grlić i Vinko Brešan, književnica Slavenka Drakulić, književnik Kristian Novak, glumice Neva Rošić i Doris Šarić Kukuljica, kazališni producent Duško Ljuština, intendatnica HNK-a Dubravka Vrgoč, ravnatelj Drame HNK-a Ivica Buljan...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ovaj crno-bijeli film jezovite atmosfere u kojemu se potresne i rijetko ili čak i nikada viđene dokumentarne snimke isprepliću sa odglumljenim kratkim scenama će od četvrtka u redovnu kino distribuciju. Filma ne bi bilo bez autentičnog Dnevnika Diane Budisavljević koji je objavljen u Zagrebu 2003. godine, ali i bez opsežnog povijesnog istraživanja koje je predvodio Silvestar Mileta.

Scenarij za ovaj film kojim se trajno odaje počast velikoj humanitarki Diani Budisavljević, ali i svim dobrim ljudima koji su primali malu djecu spašavajući ih od smrti (pet tisuća mališana smješteno je po seoskim obiteljima uz pomoć župnika, dok je dvije tisuće mališana našlo smještaj u zagrebačkim obiteljima) supotpisale su Dana Budisavljević i Jelena Paljan. Film je producirala kuća Hulahop iz Hrvatske uz koprodukciju Decembera iz Slovenije i This and That Productionsa iz Srbije.

Dokumentacija nije nađena

Nakon sloma nacizma, rad Diane Budisavljević koja je bila oženjena za uglednog zagrebačkog kirurga srpske nacionalnosti Julija Budisavljevića naišao je na hladan odnos komunističke vlasti. Diana Budisavljević morala im je predati sve kartoteke koje je stvarala tokom svoje humanitarne akcije, a ta dokumentacija nije pronađena do danas. Stoga priča o Diani Budisavljević još uvijek nije ispričana do kraja...