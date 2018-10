"Bolji život" redatelja Saše Božića

Vodi li put u bolji život kroz kazalište? Može li nam ono donjeti bolju budućnost? Kome se ova pitanje čine neobičnim odgovore neka potraži u Teatru &TD. Tamo je, naime, u četvrtak 11. listopada, premijera nove predsatve autora i redatelja Saše Božića. Nazvao ju je "Bolji život", a to je ujedno i posljednjoj u seriji predstava u njegovom autorskom ciklusu "On Entertainment", u kojem je ispitivao razne vidove izvedbenih umjetnosti, i u kojem su još i predstave "Born to Please" i "Folk/Acts", koje su s velikim uspjehom izvođene diljem Hrvatske.

"Bolji život" se sastoji o dva dijela – "Budućnosti" koju izvode Nataša Dangubić, Petra Hrašćanec i Jerko Marčić te "Igre prijestolja" koji izvode Boris Barukčić i Ugo Korani.

U "Budućnosti" glumci pozivaju gledatelje na sanjarenje o boljem životu, obećavajući kroz kazalište ispunjenje bolje budućnosti. Kazalište se pokazuje kao mjesto potencijala, fantazma i snova o mogućnosti boljeg života. No je li doista tako? Koliko naša potreba da budemo negdje drugdje zaprava razara naše bivanje u svakodnevici. Predstava počiva na jednostavnoj proceduri: izvođači najavljuju što će učiniti u budućnosti, a onda to i učine. No, što se dogodi kada ono što najave ne mogu nikako učiniti? Kakva ih budućnost čeka? U drugom dijelu predstave - u "Igri prijestolja" - predstavnici nove generacije hrvatskog kazališta uprizoruju ljude opsjednute televizijskim spektaklima, velikim epskim sagama, koje najavljuju neku drugačiju budućnost, u kojem se iskustvo realiteta seli u virtualni svijet velikih junaka, nadnaravnih bića i konstantnog spektakla.

Tako svju novu poredstavu opisuje Saša Božić, uz kojeg se u autorskoj ekipi nalazi još i Petra Hrašćanec. Glumci koji su u njegovim predstavama uvijek nose i važan dio autorstva naglašavaju kako se u ovoj predstavi žele igrati s neposrednošću i promiskuitetom, koji manje-više uvijek karakteriziraju odnos između publike i izvođača, a izostaju u velikim televizijskim spektaklima.

Producenti predstave su Ivan Mrđen i Mario Gigović, a ovaj je projekt realiziran u produkciji kazališne grupe De Facto, a projekt su podržali Studentski centar u Zagrebu – Kultura SC/ Teatar &TD, u sklopu projekta APAP - Performing Europe 2020, sufinanciranog sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije.