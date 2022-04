Balet HNK Zagreb plesao "Gospodu Glembajeve" u Narodnom pozorištu u Beogradu

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu gostovalo je 28. travnja s baletom "Gospoda Glembajevi", u koreografiji i režiji Lea Mujića, u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Ispraćen višestrukim ovacijama beogradske publike balet "Gospoda Glembajevi" oduševio je i kritiku vsvojom veličanstvenom izvedbom koja je nastala prema najslavnijem dramskom djelu Miroslava Krleže.

"Iznimna mi je čast da smo ostvarili ovo gostovanje, jer je Krleža aktualan kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji. Smatram da kultura nema granice i radujemo se uzvratnom gostovanju baletne predstave "Ko to tamo peva" u lipnju u zagrebačkom HNK, rekao je ravnatelj Baleta Leonard Jakovina.

Ansambl Baleta zagrebačkog HNK posljednji put je gostovao u Narodnom pozorištu u Beogradu 2003. godine. Dvije večeri zaredom, nastupili su sa predstavom "Cirkus primitif" u koreografiji i režiji Staše Zurovca. Prije toga, također 2003. godine baletni ansambl Narodnog pozorišta gostovao je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagreba s predstavom "Doktor Jekyll i Mr Hyde", u koreografiji i režiji Vladimira Logunova.

To je do sada, bila i posljednja suradnja između baletskih ansambala iz dvije najznačajnije kazališne kuće u Hrvatskoj i Srbiji, do ove godine kada u lipnju Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu očekuje uzvratno gostovanje Narodnog pozorišta u Beogradu baletnom predstavom "Ko to tamo peva" koreografa i redatelja Staše Zurovca