Balet "Giselle" zajedno izvode prvaci milanske Scale i prvaci Baleta HNK

Jedan od najpopularnijih i najizvođenijih baleta na svijetu, "Giselle" Adolphea Adamea, u koreografiji Joséa Carlosa Martíneza te pod dirigentskim vodstvom Berislava Šipušta, 18. ožujka 2025. godine proslavit će svoju 200. izvedbu. Od 1965. godine Giselle se na sceni HNK u Zagrebu izvodi gotovo kontinuirano, uz kraće pauze te sa svojih dvjesto izvedbi spada u najizvođenije balete u ovom kazalištu.

Dvije posebne gala izvedbe baleta "Giselle" održat će se 30. travnja i 3. svibnja kada će na pozornici HNK u Zagrebu uz prvake Baleta zaplesati i prvaci milanske La Scale. Ulogu Giselle 30. travnja tumačit će Nicoletta Manni, primabalerina Baleta Teatro alla Scala, dok će ulogu grofa Albrechta igrati Guilherme Gameiro Alves.

Na izvedbi 3. svibnja, ulogu Giselle tumačit će Iva Vitić Gameiro, a grofa Albrechta prvak milanskog kazališta Timofej Andrijashenko. Nicoletta Manni i Timofej Andrijashenko oduševili su zagrebačku publiku u izvedbama "Labuđeg jezera" prošle godine, a talijanska primabalerina i prvak La Scale bili su gosti i Baletnog gala koncerta 2023. godine. Ovoga puta vraćaju se u zagrebački HNK kako bi zajedno s plesačima Baleta HNK pružili publici nezaboravan baletni doživljaj.

Gala izvedba baleta "Giselle" 3. svibnja, bit će posvećena i sjećanju na tragediju raketiranja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1995. godine. U trenutku napada, u baletnoj dvorani održavao se redovni pokus međunarodnog baletnog projekta pod naslovom "Donauballett" te je ranjeno sedamnaest baletnih umjetnika među kojima su bili i baletna majstorica Božica Lisak, tadašnja ravnateljica Baleta Almira Osmanović kao i gostujući koreograf Krysztof Pastor. Ovim posebnim događajem odajemo počast svim žrtvama i podsjećamo na važnost umjetnosti kao simbola otpornosti i zajedništva.

Foto: Arhiva HNK Zagreb

Uloga Giselle, seoske djevojke koja umre zbog nesretne ljubavi, privlačna prvenstveno zbog interpretativne složenosti, zasigurno je san svake balerine, a na zagrebačkoj pozornici, u ovih dvije stotine izvedbi plesale su ju neke od najznačajnijih hrvatskih baletnih umjetnica kao što su Ivanka Žunac, Đurđica Ludvig, Vesna Butorac Blaće, Almira Osmanović, Lidija Mila Milovac, Ljiljana Gvozdenović, Irena Pasarić, Mihaela Devald Roksandić, Edina Pličanić, a danas tu ulogu plešu prvakinje baleta Iva Vitić Gameiro, Natalija Kosovac, Asuka Maruo, te Rieka Suzuki Sumitomo.

"Giselle" je u Zagrebu prvi puta izvedena 21. siječnja 1897. godine. U programskoj cedulji ime koreografa nije navedeno, no pretpostavlja se da je sama Ema Grondona, prva zagrebačka Giselle bila ujedno i prva koreografkinja ovog baleta. Od tada pa do danas, Giselle se na pozornicu zagrebačkog HNK vraćala čak sedam puta i to u koreografijama Gradimira Hadžislavkovića, Attilia Labisa, Dinka Bogdanića, Iraide Lukašove te Joséa Carlosa Martíneza.