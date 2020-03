Zaba uvela maske, PBZ dezinficira bankomate...

Prisilna digitalizacija! Tako bi se moglo nazvati bankarsko poslovanje s klijentima u vrijeme pandemije koronavirusa.

Poslovnice i dalje rade, uz skraćeno radno vrijeme i posebne mjere zaštite klijenata i zaposlenika, ali iz banaka poručuju građanima da sve što mogu – obave preko digitalnih kanala; internetskog i mobilnog bankarstva, dnevno-noćnih trezora i uređaja za zaprimanje naloga i bankomata čije je punjenje osigurano i zasad se odvija neometano. Kao preventivnu mjeru, Zagrebačka banka distribuirala je zaštitne maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva u sve poslovnice, centre i na ostala radna mjesta.

Što se tiče poslovnica, u skladu s mjerama opreza koje poduzimamo, klijente molimo da poštuju udaljenost od najmanje jednog metra između bankara i klijenta te međusobno – kažu u Zabi i savjetuju da se u poslovnicu dolazi samo ako je to neophodno.

Sjedište u žarištu krize

Da se mjere poštuju ako se ipak pojave, brinu se zaposlenici. Punjenje bankomata je osigurano i zasad teče neometano. Slične je upute dala i Privredna banka Zagreb koja posluje redovito, ali uz preventivne mjere, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i dostupnost usluga. Upućivanjem klijenata na alternativne kanale pokušavaju smanjiti frekvenciju u poslovnicama, a one koji ipak dolaze mole da red pričekaju na sigurnoj udaljenosti od drugih osoba ili ispred poslovnice ako to dopuštaju vremenski uvjeti. S prvim su preventivnim mjerama počeli još 24. veljače kada su zaposlenicima poslali upute o mjerama kojih se trebaju pridržavati i otkazali i obustavili sva poslovna putovanja u inozemstvo. To je posebno bitno s obzirom na to da PBZ-ova matična banka Intesa Sanpaolo ima sjedište u žarištu krize, Milanu u Lombardiji. No, zaposlenike su upozorili da obustave i privatna putovanja te distribuirali dezinfekcijska sredstva za ruke, a dezinficiraju i bankomate unutar poslovnica. Interne sastanke obavljaju online komunikacijom, tzv. conference callom, Skypeom.

Omogućili su i rad od kuće svim zaposlenicima koji mogu redovite poslove obavljati izvan ureda. Sva poslovna putovanja, radionice i edukacije otkazala je i Raiffeisen banka te uvela rad od kuće. Klijente u poslovnice puštaju selektivno i pojačano čiste prostorije. Iste je smjernice dao i Sberbank, a o preporukama klijente obavještavaju preko društvenih mreža i web stranice. U poslovnici je razmak među klijentima najmanje jedan metar. Addiko Bank modificirao je radno vrijeme poslovnica o čemu je klijente informirao na web stranici, ali i preko rubrike vijesti na internetskom i mobilnom bankarstvu, SMS porukama i drugim kanalima.

„Udaljeno savjetovanje“

Erste banka se oslanja i na „udaljeno savjetovanje“, videopozive korištenjem mobitela, računala, laptopa ili tableta, što je usluga namijenjena za male poduzetnike, a zaposlenicima koji su roditelji malodobne djece omogućeno je da ostanu kod kuće.

Zbog toga su neke poslovnice privremeno zatvorene, a dio ih od ponedjeljka radi u jednoj smjeni. I u OTP-u su za zaposlenike osigurali higijenske rukavice, dezinficiraju radne površine, a u poslovnice koje rade do 18 sati primaju samo onoliko klijenata koliko je u njima šaltera. HPB upućuje na mjere koje je Hrvatska udruga banaka izdala uime cijele branše.

