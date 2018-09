U banci ćemo u budućnosti čuvati identitet jer je vredniji od novca

U Zagrebu će na konferenciji Future Tense 2. listopada gostovati David Birch, pisac, savjetnik i komentator digitalnih financijskih usluga. Birch je na glasu kao najutjecajniji europski komentator novih načina plaćanja, a savjetuje neke od najvećih svjetskih banaka, financijskih organizacija, telekomunikacijskih tvrtki, IT kompanija o budućnosti elektronskih transakcija.

Svi govore o kriptovalutama, koja je budućnost bitcoina?

Ne predviđam, no skeptičan sam u vezi toga da je bitcoin budućnost novca. Rekao bih da je on samo korak prema novom načinu implementiranja novca.

Nevezano uz bitcoin, postoji blockchain koji može riješiti brojne probleme, posebno one vezane uz jeftine međudržavne transakcije. Ako svi toliko vjeruju u blockchain, zašto se već ne koristi, barem u slučajevima gdje je nužno u kratkom vremenu poslati novac, ne nužno preko granica?

Trošak transakcije samo je djelić troška cjelokupne usluge prijenosa novca. Blockchain za sada ne nudi nikakvu uštedu zbog KYC-a, AML-a, CTF-a, PEP-a i drugih troškova.

Vidjeli smo da se blockchain tehnologija ne koristi uvijek na najhumaniji način. Neke organizacije je primjenjuju u izbjegličkim kampovima na Bliskom istoku radi lakše i točnije distribucije kontrole i novca, čime se izbjeglice lišava dijela privatnosti?

Snažno vjerujem da trebamo implementirati tehnologije za povećanje privatnosti unutar financijskih usluga, ali to nije isto kao anonimnost.

Hoće li nove tehnologije plaćanja doseći političku važnost konvencionalnog novca?

Mislim da će u budućnosti biti više vrsta novca koje će kreirati veći broj organizacija i institucija, stoga mislim da današnji, konvencionalni novac neće postojati zauvijek. Ali imajte na umu da postoji razlika između kriptovaluta i digitalne valute. Možda odlučimo koristiti kriptovalute i glavne knjige (eng. shared ledgers) za implementaciju digitalnih valuta, no to nije ista stvar kao prihvaćanje kriptovaluta. Ovotjedni primjer Winklewossova Gemini Coina ilustrira to vrlo dobro.

Možda će uvođenje kriptovaluta i blockchaina također voditi nekim socijalnim promjenama pa će mnogi današnji gotovinski sustavi izgubiti privilegije. Nije li to ključni problem u uvođenju takvih tehnologija?

Mislim da je to dobro. Novac je skup, a trošak nepravedno pada na siromašne. Također, dopušta se bogatima da izbjegnu porez i otvara im se prostor za druge financijske malverzacije i zločine.

Spomenuli ste da je moguće koristiti nove tehnologije kako bi se napravile valute za određenu grupu, vrstu robe ili samo osobu. Kako bi to funkcioniralo i ne bi li to zapravo uništilo današnju ekonomiju?

Uvođenje Bank of England, novčanica i zlatnog standarda nije uništilo englesku ekonomiju! Stvorilo je nove oblike novca pogodnijeg za industrijsku revoluciju. Ne vidim zašto bi novi oblici novca uništili ekonomiju.

Ipak, bez obzira na sve prednosti blockchaina, vidimo da i dalje nisu neprobojne i zato je privatnost ugrožena. Jesu li blockchain i kriptovalute stvarno rješenje za budućnost?

Sigurnost blockchaina tek treba biti objelodanjena. Možda kada dođu kvantna računala! Sigurnosna pitanja oko razmjene novaca nisu povezana. Ako British Airways ne može držati osobne podatke sigurnima, teško mogu zamisliti da jedan čovjek koristeći AWS može.

Trebamo li stvarno kriptovalute samo kao zamjenu za konvencionalni novac ili bi možda bilo bolje naglasiti neku od njihovih društvenih vrijednosti?

Kriptovalute nam nisu potrebne kako bi replicirale nešto što već imamo. To je razlog zašto sam iznimno zainteresiran za alternativne izdavatelje digitalnih valuta, pa primjerice zajednice koje imaju zajedničke vrijednosti mogu biti kreatori novih valuta.

Ako blockchain i/ili kriptovalute budu prihvaćene, hoće li banke nestati ili se barem promijeniti?

Kad bi bitcoin zaista bio jedina valuta u svijetu, i dalje bih trebao otići u banku zadužiti se da kupim kuću.

Vaša zadnja knjiga zove se “Identitet je novi novac”. Možete li nam to pojasniti?

Mislim da će u budućnosti banke biti mjesto gdje ćemo pohranjivati naš identitet, a ne novac. Naš je identitet puno vredniji.

Budućnost su tokeni, a ne kriptovalute Tiskani mediji ne dobivaju naknadu za dijeljenje sadržaja koji stvaraju na društvenim mrežama, ne postoji sustav

koji bi klikom kupovanje sadržaja putem interneta učinio lakim kao na kiosku. Kako to riješiti? Vidio sam mnoge zanimljive prijedloge, no nijedan predloženi sustav nije bio zadovoljavajući. Sjećam se još prijedloga “Millicent” tvrtke Digital Equipement Corporation prije mnogo godina koji nije zaživio. O čemu ćete govoriti na konferenciji Future Tense? Govorit ću o tokenima i o tome zašto mislim da su oni budućnost financijskog sektora prije nego kriptovalute.

