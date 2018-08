Je li Microsoft podmićivao  u Mađarskoj

Veliki američki tehno div Microsoft pod velikim je povećalom domaćih vlasti točnije ministarstva pravosuđa i Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) koje istražuju je li prodaja softvera - Word i Excel mađarskim vlastima bila legalna.

Naime, indicije kažu, prenosi The Wall Street Journal, da je Microsoftova podružnica u Mađarskoj svoj softver prodavala tvrtkama partnerima po nižim cijenama koji su ga, potom prodali mađarskim vlastima po regularnoj cijeni. S tim da su dio novca zarađen u razlici na cijeni koristili kao mito ne bi li ostvarili prodaju mađarskim vlastima. Sve to, navodno se događalo 2013. i 2014., piše The WSJ.

Obrana u slučaju tužbi

Iz Microsofta su se oglasili te kažu da su još 2014. godine čim su doznali za možebitne ilegalne radnje u svojoj podružnici u Mađarskoj tražili izvještaje svojih zaposlenika o poslovanju. Otpustili su četiri svoja zaposlenika i raskinuli ugovore s četiri partnerske tvrtke ne bi li se obranili u slučaju tužbi. Nažalost ovo nije jedina zemlja koja se spominje u kontekstu podmićivanja i korupcije kada se radi o poslovanjima Microsofta izvan Sjedinjenih Država.

I ministarstvo pravosuđa kao i SEC već su 2013. istraživali slične slučajeve u Kini. A tada su iskrsnule i slične optužbe glede partnera i konzultanata koji su buknuli u Rumunjskoj i Italiji.

A na dnevnom redu istraga federalnih američkih tijela u slučaju Microsoft mogla bi se naći još i njihova poslovanja na tržištima Rusije i Pakistana. U slučaju Microsofta na udaru su njihovi partnerski odnosi jer Microsoft uglavnom i funkcionira tako da na tržištima osnuje podružnicu te posluje s nizom partnerskih tvrtki koje Microsoftove proizvode koriste, učine kompatibilnim i implementiraju.

Reputacijski rizik

Ne bi li proširili doseg već desetljeće se šire i na tržišta zemalja u razvoju, kao i na mala tržišta koja u prihodovnom smislu ne čine veliki promet, no ipak Microsoft je odlučio biti svugdje prisutan. Od tada su učestale ovakve optužbe koje Microsoftu stvaraju reputacijski rizik.

