Svi se moramo spremiti za pad: Standard ide dolje, skoro milijun Hrvata na rubu gladi ili teškog siromaštva!

Kamatna stopa po kojoj se ovaj tjedan zadužila hrvatska država vratila se na razine na kojima je bila 2017. godine, na oko tri posto, što je gotovo tri puta skuplje u odnosu na prošlu godinu. Kad bi sve stalo na tome, bila bi to puna šaka brade, no nitko ne zna kako će se rasplitati ekonomska kriza u Europi i svijetu. Inflacija probija rekorde iz zadnjih tridesetak godina, kamatne stope i ne toliko jer monetarne vlasti još uvijek drže kočnicu, no zacijelo ne predugo, sudeći prema cijeni koju će Hrvatska morati platiti da bi sad došla do novca.



Europska središnja banka je naglasila da će daljnja gospodarska kretanja bitno ovisiti o “tijeku sukoba u Ukrajini, učinku sankcija i mogućih dodatnih mjera”. Ponovljeno je da će otkup javnog duga biti završen na ljeto ove godine, uz opasku da se ključne kamate neće mijenjati odmah po završetku otkupa javnog duga, nego će “prilagodba biti postupna”.